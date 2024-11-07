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شعيشع يرتل وعبد الباسط للمصحف المجود، خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم - أخبار كلمتك

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شعيشع يرتل وعبد الباسط للمصحف المجود، خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم - أخبار كلمتك

شعيشع يرتل وعبد الباسط للمصحف المجود، خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 06:24 صباحاً - تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الخميس 5 جمادى الأولى، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.


وتنشر كلمتك الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:

.6:40 ص (تلاوة للشيخ  أبو العينين شعيشع  وما تيسر من سورتي ص/ الزمر  10ق.

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ  محمد رفعت وما تيسر من سورتي الرحمن - والضحى  30ق.

00: 8 (ص) تلاوة للشيخ عبدالعزيز عكاشة  وما تيسر من سورة القيامة 25 ق.

44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة يوسف 15 ق.

10:46 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ إبراهيم عبد الغني وما تيسر من سورة  آل عمران  15ق.

11:44 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ محمد محمود عوض وما تيسر من سورة إبراهيم 30ق.

12:51: (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  محمود علي حسن  وما تيسر من سورة الأنبياء  28ق.


29: 13 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ  محمد فريد السنديوني وما تيسر من  سورة القصص  15ق.

أما الختمة المجودة
تقدمة التلاوة د/ طه أبوكريشة  5ق الساعة 14:46


مصحف مجود للشيخ  عبدالباسط عبدالصمد من سورتى النور / الفرقان  26ق.

17:08 ( قرآن بعد المغرب ) تلاوة للشيخ محمد ساعي نصر الجرزاوي.

18:29( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ إبراهيم الشعشاعي / وماتيسر من سورتي الواقعة / الحديد 30ق.

19:03 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  محمد الصيفى وما تيسر من سور الفجر/ البلد/ الشمس 13 ق.

19:36 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ /عبدالعظيم زاهر  وما تيسر من سورة الذاريات  28ق.

21:15 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ عبدالفتاح الشعشاعى  وما تيسر من سورالإنسان- التكوير- الانفطار  40 ق.

15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ محمود خليل الحصري وماتيسرمن سورتى النساء والمائدة   42 ق.

24:15بعد منتصف الليل) للشيخ  محمود محمد رمضان وماتيسرمن سورة فاطر  44 ق.

01:35بعد منتصف الليل) للشيخ أحمد السيد البليطى وماتيسرمن سورة الزخرف  15ق.

03:29 بعد منتصف الليل) للشيخ  كامل يوسف البهتيمى وما تيسرمن سورتى يوسف/الرعد 29ق.   

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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