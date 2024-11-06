مشاهير العرب - ليلى علوي تشعل «السوشيال ميديا» بإطلالة أنثوية ساحرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 11:36 مساءً - تألقت الفنانة ليلى علوي في آخر ظهور لها عبر السوشيال ميديا بإطلالة صيفية جذابة تبرز أنوثتها ورشاقتها.

وظهرت علوي، خلال الصور التي شاركتها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بفستان مزخرف مكشوف الصدر، ومن الناحية الجمالية اعتمد مكياج ناعم يتناسب مع إطلالتها، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

آخر أعمال ليلى علوي

وتنتظر الفنانة ليلى علوي عرض أحدث أعمالها الفنية «المستريحة» بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

كما يشارك في بطولة فيلم المستريحة عدد من الفنانين أبرزهم بيومي فؤاد، محمد رضوان، محمود الليثي، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، وعبد الرحمن ظاظا. الفيلم من تأليف محمد عبد القوي، أحمد أنور، أسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي، وإخراج عمرو صلاح، والعمل من تأليف محمد عبد القوي، أحمد أنور، أسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي، ومن إخراج عمرو صلاح.

ومن المقرر أن تدور أحداث فيلم المستريحة في إطار اجتماعي لايت كوميدي، حيث تشهد أحداثه العديد من المفارقات الكوميدية بين أبطال العمل.

وتعد آخر أعمال الفنانة ليلى علوي السينمائية فيلم «جوازة توكسيك» الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تمامًا عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية.

وعن مشاركة ليلى علوي، مع الفنان بيومي فؤاد، فتعد هذه المرة الرابعة على التوالي لهما معًا في السينما، بعدما قدما فيلمي «ماما حامل» عام 2021، و«شوجر دادي» عام 2023، بجانب فيلم «جوازة توكسيك» هذا العام.