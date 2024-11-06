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حمدي الوزير: "جيل أحمد زكى ونور الشريف لو شافوا نجوم الفن الآن كانوا انتحروا" - أخبار كلمتك

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حمدي الوزير: "جيل أحمد زكى ونور الشريف لو شافوا نجوم الفن الآن كانوا انتحروا" - أخبار كلمتك

حمدي الوزير: "جيل أحمد زكى ونور الشريف لو شافوا نجوم الفن الآن كانوا انتحروا" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 09:28 مساءً - تحدث الفنان الكبير حمدي الوزير عن  النجم الراحل  نور الشريف، مؤكدا أنه يعتبر من أشد النجوم الراحلين المؤثرين في مسيرته الفنية.

 

وقال خلال ندوة وتوقيع كتاب «نور الشريف قراءة فى مشوار الأستاذ» المُقامة حاليا بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية: نور الشريف فنان بروح مرشد ومعلم وثقافته أبرز ما ميزه بين أبناء جيله.. وكان يؤكد أن الفنان بلا ثقافة يروح يبيع مخلل أو يعمل بمهن أخري غير الفن.

وتابع: كان النجم الراحل ذو ثقافة موسوعية  وأرى أن جيل نور الشريف وأحمد زكي لو متواجدين الآن لكانوا انتحروا بالنظرا لما نعيشه حاليا... نور الشريف كان فنان حقيقي وداعم ومشجع وكان أوعى نجوم جيله ولم يكن ليستطيع العيش وسط الظروف الحالية

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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