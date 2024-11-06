مشاهير العرب - 28 نوفمبر.. تفاصيل وأسعار تذاكر حفل أصالة في أرينا الكويت (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 09:21 مساءً - تستعد الفنانة أصالة نصري، لإحياء حفلها الغنائي القادم في أرينا الكويت خلال نوفمبر الجاري، والذي من المفترض أن تشعل الحفل بباقة من أفضل أعمالها الغنائية التي طرحتها مؤخرا.

وكانت الشركة المنظمة لحفل أصالة في أرينا الكويت المقرر أن يكون في نوفمبر الجاري عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلة: «احجز تذكرتك الآن لحفل، الفنانة أصالة، الأرينا كويت، 28 نوفمبر».

وقسمت الشركة المنظمة لحفل أصالة نصري في أرينا الكويت إلى فئات، أبرزها: 40 دينار كويتي، 50 دينار كويتي، 60 دينار كويتي، 70 دينار كويتي، 80 دينار كويتي، 100 دينار كويتي، 120 دينار كويتي.

آخر أعمال أصالة

وتعد آخر أعمال أصالة طرحها لأغنية بعض الأحيان عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب».

وأغنية بعض الأحيان، لـ أصالة بالتعاون مع شركة الصوتيات روتانا، من كلمات الأمير فيصل بن تركي بن ناصر، وألحان أحمد الهرمي.

وتتضمن كلمات أغنية بعض الأحيان لـ أصالة الآتي: «بعض الأحيان المفارق فيه خير، لين صار اللي تحب ما فيه خير، غلطتي داريت ودللتك كثير، وانت فسرت إهتمامي إنهزام، إعتبر نفسك من اللحظة غريب، إنتهى وقت الدلع و الاهتمام، كنت غافل يوم سميتك حبيب، إنت كذبة وكل أحاسيسك كلام، يوم حبي لك ملى كل الجهات، ومعي حققت كل الأمنيات، إنت ماقّدرت مني التضحيات، لين ضيعت الهوى والإنسجام».