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مشاهير العرب - «الهوى سلطان».. نجوم الفن يتوافدون على العرض الخاص - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «الهوى سلطان».. نجوم الفن يتوافدون على العرض الخاص - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «الهوى سلطان».. نجوم الفن يتوافدون على العرض الخاص - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 09:21 مساءً - حرص عدد من نجوم الفن على حضور العرض الخاص لـ فيلم الهوى سلطان الذي انطلق منذ قليل، في إحدى دور العرض السينمائي بمدينة السادس من أكتوبر.

وكان من أبرز النجوم الذين حرصوا على مشاركة أبطال العمل تلك المناسبة السعيدة: «الفنان صبري فواز، الفنان شريف حافظ، الملحن عزيز الشافعي، المنتج صفي الدين» وآخرين.

العرض الخاص لـ فيلم الهوى سلطان

أبطال فيلم الهوى سلطان

فيلم الهوى سلطان من بطولة الثنائي منة شلبي وأحمد داود، إلى جانب عدد من الفنانين أبرزهم: أحمد خالد صالح، وسوسن بدر، وجيهان الشماشرجي، وهو من تأليف وإخراج هبة يسري.

وتدور أحداث فيلم «الهوى سلطان»، في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات بين الأصدقاء، وكيف أنها تتحول بسبب الهوي، من خلال إلقاء الضوء على علاقة الصداقة التي تجمع بين أحمد داود ومنة شلبي خلال أحداث العمل.

آخر أعمال منة شلبي

وكان آخر أعمال منة شلبي، هو مسلسل «تغيير جو»، وتكون العمل من 15 حلقة، وشارك فيه كل من: إياد نصار، صالح بكري، ميرفت أمين، عصام عمر، عايدة الكاشف، سعيد سرحان، شيرين، نبيل علي ماهر، محمود قابيل، أحمد سعيد، إنجي علي، وغيرهم، وهو من إخراج مريم أبو عوف، وتأليف منى الشيمي.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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