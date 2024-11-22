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مشاهير العرب - مراد مكرم يوجه رسالة شديدة اللهجة بعد انتشار فاتورة مطعم الشيف بوراك «صورة» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مراد مكرم يوجه رسالة شديدة اللهجة بعد انتشار فاتورة مطعم الشيف بوراك «صورة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مراد مكرم يوجه رسالة شديدة اللهجة بعد انتشار فاتورة مطعم الشيف بوراك «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 22 نوفمبر 2024 07:14 مساءً - أعرب الفنان مراد مكرم، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن استيائه من تصوير فاتورة مطعم الشيف بوراك خلال الساعات القليلة الماضية، مشيرا إلى أن ذلك لا يتناسب مع أخلاقيات المجتمع.

ووجه مراد مكرم، عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» رسالة شديدة اللهجة إلى صاحب صورة الفاتورة، قائلا: «اسمحولي انتقد فعل ما بفهموش خالص بصراحة، أنا انتمى للطبقى الوسطى الأعلى (upper middle class).

مراد مكرم

وأضاف: «طول عمري عارف إن فيه أماكن تناسبني ماديا و أماكن لأ، فيه أماكن ممكن أروحها مرة واحدة كدة على سبيل التجربه وأماكن أقدر اروحها كل يوم لو احب.. إيه الفكرة بقى من إني أروح مكان».

كما تابع: «أنا عارف إنه لا يناسب إمكانياتي أو حتي يناسب و أصور الفاتورة وأوري الناس أنا دفعت كام، الأكتر بقى واحد عمل كده، ايه الفكرة من إني أشير تجربة غيري؟ لأ فعلا فيه حاجه غلط مش فاهمها».

الفنان مكرم مراد

آخر أعمال مراد مكرم

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال مراد مكرم مشاركته في مسلسل سر إلهي الذي عرض خلال موسم رمضان 2024.

أبطال مسلسل سر إلهي

مسلسل «سر إلهي»، ضم عددًا كبيرًا من النجوم بجانب روجينا، أبرزهم: أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، أحمد بدير، ميمي جمال، أحمد سلامة، محسن منصور، رشا مهدي، مراد مكرم، محمود حجازي، مريم أشرف زكي، ويوسف الأسدي. والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز، والعمل ينتمي لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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