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وسط غياب أسرته، انطلاق حفل توقيع كتاب «قراءة في مشوار نور الشريف» - أخبار كلمتك

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وسط غياب أسرته، انطلاق حفل توقيع كتاب «قراءة في مشوار نور الشريف» - أخبار كلمتك

وسط غياب أسرته، انطلاق حفل توقيع كتاب «قراءة في مشوار نور الشريف» - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 09:12 مساءً - غابت أسرة الفنان الراحل نور الشريف عن حفل توقيع وندوة ومناقشة كتاب "نور الشريف.. قراءة في مشوار الأستاذ" للكاتب الصحفي جمال عبد القادر الذي أُقيم بدار الأوبرا المصرية.

إذ غابت  ابنته سارة نور الشريف وشقيقتها والفنانة بوسي، كما غاب عدد كبير من المدعوين بحسب حديث منظمي الحفل.

 

بينما حرص على الحضور كل من المخرج والممثل محسن صبري، المخرج عمر عبد العزيز، حمزة العيلي، المنتج محمد العدل، والفنان الكبير حمدي الوزير.


ويتحدث الكتاب عن مشوار نور الشريف وأهم محطاته الفنية وكتير من الكواليس والأزمات التي تعرض لها والتي يتم الكشف عنها للمرة الأولى.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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