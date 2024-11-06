في عيد ميلادها، مي سليم: لا أقبل بالمشاهد الساخنة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 01:11 مساءً - تحتفل اليوم الفنانة مي سليم بعيد ميلادها، وقدمت العديد من الأدوار التي تميزت بها، وحجزت لنفسها مكانة بين العديد من كبار النجوم.

عيد ميلاد مي سليم

قدمت مي سليم أدوارًا متنوعة في السينما والتلفزيون، ونالت إعجاب الجمهور بأداءها الاستثنائي ومن أبرز أعمالها مسلسل "أرض النفاق" إلى جانب موهبتها في التمثيل، وتمتلك مي سليم موهبة في الغناء حيث قدمت عدة أغاني ناجحة وحققت شهرة في مجال الغناء أيضًا.

أكدت مي سليم في تصريحات لـ كلمتك إنها لا تحب تقديم المشاهد الساخنة في أعمالها الفنية، ودائمًا تختار أدوارها بعناية تجعلها متميزة عن غيرها.

وأضافت انها لا تمانع من دخول ابنتها مجال التمثيل، ولكن بعد الانتهاء من مراحل التعليم، بحيث يكون لديها القدرة علي اتخاذ قرار مثل هذا، مشيرة إلي أنها تدعمها بشكل كبير.

وأوضحت أنها حتى الآن لم تنتهي من تصوير دورها في مسلسل روج أسود، وتلعب خلاله شخصية مختلفة وجديدة عليها عبارة عن فتاة تسكن في حارة شعبية ومطلقة ولها العديد من المشاكل مع زوجها تصل لباب محكمة الأسرة.

وقالت: إن التمثيل خطفها من الموسيقى خلال الفترة الماضية وتنوي الاهتمام بالموسيقى في الفترة القادمة، ولديها أغاني سينجل ستقوم بطرحها قريبًا.

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