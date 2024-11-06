كاردي بي للشعب الأمريكي بعد فوز ترامب بالرئاسة: "أكرهكم جميعًا" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 09:20 صباحاً - هوليوود والانتخابات الأمريكية، عبرت المغنية الأمريكية كاردي بي، عن غضبها من الشعب الأمريكي، بعد إعلان شبكة فوكس نيوز، عن فور دونالد ترامب برئاسة أمريكا.

ونشرت كاردي بي صورة لها عبر خاصية الأستوري، على حسابها الرسمي علي موقع “انستجرام”، تظهر فيها وهي مصدومة وحزينه، وأرفقتها بتعليق للشعب الأمريكي قائلة:"أكرهكم جميعًا".

هوليوود ترفع الكارت الأحمر لـ ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية، منافسة شرسة، في الانتخابات الرئاسية بين كلا من دونالد ترامب وكامالا هاريس، قبل حسم ترامب مقعد الرئاسة لصالحه.

وحسمت هوليوود اختيارها مبكرا لصالح كامالا هاريس، حيث أن معظم نجوم هوليوود، أعلنوا تأييدهم لكامالا لعدة أسباب هامة، منهم دعمها للمثليين، وإعطاء حق الإجهاض، وهو ما خلق حالة من الغضب، بعد فوز دونالد ترامب بالرئاسة.

نجوم هوليوود ينشرون صورهم مع علامة التصويت في الانتخابات الأمريكية هوليوود ترفع الكارت الأحمر لـ ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية (فيديو وصور)

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