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كاردي بي للشعب الأمريكي بعد فوز ترامب بالرئاسة: "أكرهكم جميعًا" - أخبار كلمتك

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كاردي بي للشعب الأمريكي بعد فوز ترامب بالرئاسة: "أكرهكم جميعًا" - أخبار كلمتك

كاردي بي للشعب الأمريكي بعد فوز ترامب بالرئاسة: "أكرهكم جميعًا" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 09:20 صباحاً -  هوليوود والانتخابات الأمريكية، عبرت المغنية الأمريكية كاردي بي، عن غضبها من الشعب الأمريكي، بعد إعلان شبكة فوكس نيوز، عن فور دونالد ترامب برئاسة أمريكا.

ونشرت كاردي بي صورة لها عبر خاصية الأستوري، على حسابها الرسمي علي موقع “انستجرام”، تظهر فيها وهي مصدومة وحزينه، وأرفقتها بتعليق للشعب الأمريكي قائلة:"أكرهكم جميعًا".

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هوليوود ترفع الكارت الأحمر لـ ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 

 وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية، منافسة شرسة، في الانتخابات الرئاسية بين كلا من دونالد ترامب وكامالا هاريس، قبل حسم ترامب مقعد الرئاسة لصالحه.

وحسمت هوليوود اختيارها مبكرا لصالح كامالا هاريس، حيث أن معظم نجوم هوليوود، أعلنوا تأييدهم لكامالا لعدة أسباب هامة، منهم دعمها للمثليين، وإعطاء حق الإجهاض، وهو ما خلق حالة من الغضب، بعد فوز دونالد ترامب بالرئاسة.

 

نجوم هوليوود ينشرون صورهم مع علامة التصويت في الانتخابات الأمريكية

هوليوود ترفع الكارت الأحمر لـ ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية (فيديو وصور)

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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