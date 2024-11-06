جالا فهمى، حياة مثيرة لفنانة متحررة ونهاية مأساوية، وهذا عدد زيجاتها بينهم موسيقار شهير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 09:04 صباحاً - الفنانة جالا فهمي ممثلة جميلة، هى ابنة الفنان أشرف فهمى، تخرجت من كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية عام 1985، وأجادت أربع لغات هي الفرنسية، العربية، الإنجليزية، الفرنسية، والإسبانية، مما انعكس على اختيارها لأدوارها المتحررة والمتحضرة أحيانًا، عرفت بجرأتها في أدوارها، ولقبت بممثلة العري، رحلت عام 2022.



بدأت جالا فهمي، كمقدمة برامج من خلال برنامج حكاية راوية وفكري، الذي حقق نجاحًا كبيرًا على المستويين الفني والجماهيري، وبعده برنامج الحل هو الحبل الذي تعرض لهجوم شديد وقت عرضه، خاصة من النقاد والفنانين، ولكن على المستوى الجماهيري لاقى البرنامج نجاحًا وقبولًا كبيرًا، وعن أكثر المواقف التي شعرت بسببها جالا فهمي بنجاح برنامجها، قالت في لقاء نادر لها: إنه في أعقاب عرض البرنامج تفاجأت بسيدة صاحبة محل خردوات تطرق عليها باب شقتها وتوجه لها الشكر بسبب أن برنامج الحل هو الحبل كان سببًا في بيع كمية كبيرة من الحبال وراجت تجارتها.

قسوة تعليقات النقاد



وعن أقسى نقد واجهته جالا فهمى بسبب برنامجها " الحل هو الحبل " أن أحد النقاد وجه إليها هجومه قائلًا: "يا ريت تاخدي الحبل وتشنقي بيه نفسك وتريحينا "، لكن الطريف في الأمر أن هذا الناقد تحول فيما بعد لأقرب الأصدقاء لها، بسبب رد فعلها غير المتوقع منها تجاهه بعدما قابلته في إحدى الفعاليات الفنية فوجدها تتعامل مع الأمر بفكاهة وبساطة شديدة، فاضطر للاعتذار لها.

الممثلة جالا فهمى



بدأت جالا فهمي التمثيل ببعض الأدوار الصغيرة منها فيلم " يوم حلو ويوم مر " وفي عام 1995 لمعت نجومية جالا فهمي من خلال فيلم “طأطأ وريكا وكاظم بيه” الذي قامت ببطولته مع الفنان كمال الشناوي، والفنان نجاح الموجي، وحقق الفيلم وقتها نجاحًا كبيرًا، بعدها توالت مشاركاتها السينمائية وقدمت عددًا من الأفلام 15 فيلمًا مثل "جالا جالا"، و"بيتزا بيتزا"، وغيرها من الأفلام مثل سمكة وأربع قروش، علاقات مشبوهة، الجينز، بنات في ورطة، الحب في طابا، قبضة الهلالي، كيد العوالم،

والدي ليس له دخل في عملى



منذ بدأت جالا فهمي في الظهور الفني وجهت لها اتهامات بأن والدها المخرج أشرف فهمى فرضها على الوسط الفني وأنها بلا موهبة، لترد على ذلك الاتهام قائلة: أمر طبيعي أن يظن من خارج الوسط الفني أن والدي فرضني على الفن ولكن العاملين بالمجال يدركون جيدًا أن والدي ليس له أي دخل في عملي.. فالمجال الفني أشبه بالملعب، الذي لا يعرف الواسطة والحكم فيه للجمهور، فوالدي بحكم عمله كمخرج يستطيع إشراكي في جميع أعماله ولكن لا يمكنه أبدًا أن يضمن لي النجاح في مشهد واحد، فلا أنكر أنه ساعدني في أول ظهور فني لي من خلال فيلم "إعدام قاضي" بطولة يحيى الفخراني، عزت العلايلي، وسميرة عبد العزيز.



بعد نجاح جالا فهمى فى السينما اتجهت الى الدراما الأكثر شعبية، فشاركت عدد قليل من المسلسلات المميزة من أشهرها “الوسية”، و"ليالي الحلمية"، كما قدمت في المسرح خلال مشوارها مسرحيتين فقط هما "ولعها شعللها " و"كرنب زبادي”.

وصفت بنجمة العري



بالرغم من قلة عدد أفلام جالا فهمى إلا أنها تعرضت الفنانة لكثير من الانتقادات في نهاية القرن الماضى، حيث كانت يتم وصفها ب بنجمة التعري عام 2000 وردت حينها في تصريحات إعلامية نقول: لا يوجد حرص مني على ارتداء ملابس ساخنة في كل أعمالي، لأن معنى هذا أنني أمثل بالملابس العارية وليس بموهبتي في التمثيل، وهذا غير صحيح وإنما أنا حريصة فقط على أن تكون الملابس مناسبة للشخصية التي أجسدها وللمواقف المختلفة التي تقع فيها، كما أنني لست الممثلة الوحيدة التي يهاجمونها بسبب الملابس، ولهذا لا أهتم كثيرا بهذا الهجوم.

الفنانة جالا فهمى ومشوار سينمائى قصير

وظل لقب نجمة التعري يرافقها إلى أن أعلنت جالا فهمي أنها قطعت صلتها بالوسط الفني تمامًا، لكي تتفرغ للعبادة، وظهرت أقاويل في عام 2008 تشير إلى استقالة جالا فهمي من نقابة المهن التمثيلية نهائيا هو ما عرض أفلامها السينمائية للتهميش والتجاهل، وعدم ظهور مسلسلها التلفزيوني كاميليا إلى النور على حساب عرض مسلسل “الملك فاروق”.

أربع زيجات وموت بالاكتئاب

وتزوجت الممثلة جالا فهمى 4 مرات وكانت أشهر زيجاتها من الموسيقار عمر خيرت وأنجبت منه ابنها عمر، فيما كانت آخر زيجاتها من المنتج عمرو حجازي، وفي آخر سنوات حياتها انقطعت صلتها تمامًا بعالم الفن وغابت عن الساحة لنحو عشر سنوات كاملة حتى رحلت عام 2022 في هدوء تام كما عاشت سنواتها الأخيرة.

جالا فهمى



كشف الفنان عمرو سليم وكان مرتبطًا بعلاقة صداقة قوية بالفنانة الراحلة جالا فهمي، مؤكدًا أنها أصيبت بحالة اكتئاب قبل وفاتها بسبب عدم قدرتها على التعايش مع جميع من حولها لذلك قررت العزلة والوحدة، مؤكدًا أن جالا فهمي كان مكسور خاطرها في كل حاجة مش الفن بس، وسابت نفسها للاكتئاب يتملك منها بسبب حجب المخرجين الأدوار عنها، ومكنش عندها القدرة على المثابرة والجلد لتحمل ظروف الحياة.



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