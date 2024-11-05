مشاهير العرب - مواعيد عرض مسلسل وتر حساس الحلقة 8.. هل تتزوج سلمى من رشيد؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 04:00 مساءً - مسلسل وتر حساس الحلقة 8 .. تزداد الأحداث تشويقا مع تقدم حلقات مسلسل وتر حساس من بطولة الفنانة صبا مبارك الذي يعرض من خلال شاشة ON، خاصة مع موافقة سلمى على الخروج في موعد مع رشيد الذي يلعب دوره الفنان محمد علاء، لذا يتشوق الجمهور لمتابعة الحلقة 8 من مسلسل وتر حساس.

ومع ارتفاع تسأولات الجمهور، عن موعد عرض الحلقة 8 من مسلسل وتر حساس، تستعرض كلمتك للقراء والمتابعين مواعيد عرض الحلقة 8 من مسلسل وتر حساس لـ صبا مبارك.

موعد عرض مسلسل وتر حساس

وتعرض حلقات مسلسل وتر حساس لـ صبا مبارك عبر قنوات ON، من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، في تمام الساعة الـ 7:30 مساء، بينما تعاد الحلقة في الواحدة والربع صباحًا، وتكرر الإعادة الثانية في الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم التالي.

مسلسل وتر حساس

تدور قصة مسلسل« وتر حساس» حول 3 صديقات تبدأ علاقتهنّ في الانهيار، عندما تعلم "كاميليا" إنجي المقدم، أن زوجها "رشيد" محمد علاء، في علاقة لسنوات مع صديقتها المقربة "سلمى" صبا مبارك، وعلى الجانب الآخر تتعرض للابتزاز من صديقتهما الثالثة، لتبدأ العلاقة التي كانت تبدو مثالية في الانهيار عندما تشابكت العلاقات بين كل الأطراف.

أبطال مسلسل وتر حساس

ومسلسل «وتر حساس»، من بطولة الفنانة صبا مبارك، ومحمد علاء، وإنجي المقدم، وهيدي كرم، وأحمد جمال سعيد، وأحمد غزي، وتميم عبده، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.