مشاهير العرب - درة تكشف عن سبب قلة أعمالها الفنية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 07:15 مساءً - أعربت الفنانة التونسية درة عن رأيها في المنافسة بين النجوم في الوسط الفني مؤكدة أن المنافسة لا تشغلها، ولكنها تدعم المنافسة الشريفة التي تدفع الكل لتقديم أعمال قوية.

وقالت درة خلال ندوة مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدًا: «لا أشغل نفسي بفكرة المقارنات بيني وفنانات جيلي، وأراها مقارنة غير صحية، لكني مع المنافسة الشريفة التي تدفع الكل لتقديم أعمال قوية، المقارنات نفسها خطأ حتى بين الأطفال في المدرسة، كل شخص مميز عن غيره بصفات، ويجب أن يبحث داخل ذاته ما الذي يستطيع فعله، دون تقليد غيره، أنا ضد مقولة الأفضل والأحسن».

أما عن سبب قلة أعمالها أوضحت أن السبب يكمن في البحث الدائم عن الاختلاف: «بالفعل أنا مقلة في أعمالي، وأبحث عن الاختلاف، وعدم تكرار نفسي، أحيانًا تكون العروض بعيدة عن نوعية الأدوار التي أتمناها، أنا ضد فكرة التواجد لمجرد التواجد».

آخر أعمال درة

تنتظر الفنانة درة طرح أحدث أعمالها الدرامية مسلسل الذنب أكدت الذي انتهت من تصويره منذ عام، ويشاركها البطولة عدد من النجوم أبرزهم هاني سلامة وماجد المصري.

وكان مسلسل الأجهر آخر أعمال الدرامية لـ درة، وعرض خلال موسم مسلسلات رمضان 2023، وحقق نجاحا جماهيريًا كبيرًا.

أحداث مسلسل الأجهر لـ درة

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي حول الشاب يوسف الأجهر الذي يلعب دوره الفنان عمرو سعد الذي يجد نفسه متهما بقتل أمه، وتدفعه الظروف للسفر مُتخفيًا في عدة دول إفريقية، وينضم في عالم العصابات للبحث عن الأمان المفقود، ويبحث عن إخوته لتستمر أحداث المسلسل لكشف حقيقة مقتل والدته.

أبطال مسلسل الأجهر

ضم المسلسل عدد من نجوم الفن أبرزهم «عمرو سعد وسيد رجب وأحمد صفوت وأحمد مجدي وعمرو عبد الجليل وناهد السباعي، وأنوشكا، وسارة سلامة».

العمل من تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي.

وكان من المقرر أن تخوض درة ماراثون رمضان 2024 من خلال مسلسل «إثبات نسب» إلا أنه خرج من السباق قبل بدء المارثون بأيام، ولم تكشف الشركة المنتجة عن السبب.

وعلقت درة عبر حسابها بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، من خلال خاصية القصص القصيرة قائلة: «على خير إن شاء الله، وشكرًا لجمهوري العزيز على السؤال والاهتمام وسيكون عمل يليق بكم».