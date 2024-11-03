مشاهير العرب - بعد تصدره نسب المشاهدة على WATCH IT.. ملخص مسلسل 6 شهور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 3 نوفمبر 2024 10:06 صباحاً - استطاع مسلسل 6 شهور أن يلفت أنظار الجمهور والمتابعين، وذلك بعد فترة بسيطة من عرضه، هذا ما جعله يتصدر تريند جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، لذا نستعرض خلال السطور التالية ملخص مسلسل 6 شهور.

قصة مسلسل 6 شهور

وتدور أحداث مسلسل 6 شهور في إطار اجتماعي شبابي، كما يسلط الضوء على حياة الشباب ومشاكلهم في العمل خاصة بعد التخرج فى الجامعة.

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل 6 شهور

وتبدأ أحداث الحلقة الأولى من مسلسل 6 شهور، بأن يقُص الدكتور الجامعي على طلابه حكاية الشاب مراد، الذي فشل في تنفيذ مشروعه ثم التحق بوظيفة بشركة عقارات للعمل موظف مبيعات، ومنافسته للفتاة لطيفة التي تلتحق بنفس الوظيفة.

أحداث الحلقة الثانية من مسلسل 6 شهور

وتتمحور أحداث الحلقة الثانية من مسلسل 6 شهور، بأن يبدأ مراد ولطيفة تدريبهما بشركة العقارات، ويُصدم مراد عندما يكتشف أنه اقترض مبلغ من المال من شخص أخر وليس خال صديقه روني.

أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل 6 شهور

وأما عن أحداث الحلقة الثالثة، فيسعى مراد فيها لإقناع عملاءه بما يعرضه عليهم، ويتطلع لتحقيق أول عمولة له، ويتشاجر حليم وحسام لسرقة كلا منهما عميل الأخر، ويتسبب زوج والدة لطيفة في مشكلة مع ابنتها ووالدها.

أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل 6 شهور

يساعد حسام - لطيفة في الحصول على أول عميل بالشركة، ويضطر مراد البحث عن شقة أخرى حتى ينتقل فيها مع والدته بعد رفع صاحبة العقار لقيمة الإيجار.

أبطال مسلسل 6 شهور

ويشارك في بطولة مسلسل 6 شهور نخبة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان نور النبوي، باهر النويهي، نور إيهاب، محمد عبد العظيم، مجدي بدر، أمجد الحجار، مراد مكرم ومن تأليف أحمد هشام، وإخراج مصطفى الصولي ويظهر فيه عدد كبير من ضيوف الشرف، حيث تجمع كل حلقة ضيف شرف آخر أعمال الفنان نور النبوي أما عن آخر الأعمال الدرامية التي قدمها الفنان نور النبوي هو مسلسل بعنوان «إمبراطورية ميم» مع والده الفنان خالد النبوي، والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي.

أخر أعمال نور النبوي السينمائية

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان نور النبوي كانت فيلم الحريفة، الذي حقق إيرادات اقتربت من 75 مليون جنيه بشباك التذاكر المصرية، والفيلم من إخراج رؤوف السيد، وتأليف إياد صالح، وشارك نور في بطولة الفيلم نجم كرة القدم السابق أحمد حسام ميدو كممثل لأول مرة، ونور إيهاب، أحمد غزي، يوسف عمر، خالد الذهبي، سليم الترك ومغني المهرجانات كزبرة.