يعرض قريبًا، كل ما تريد معرفته عن مسلسل رقم سري بطولة ياسمين رئيس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 04:14 مساءً - السبت 02/نوفمبر/2024 - 04:00 م 11/2/2024 4:00:57 PM

يعرض قريبًا الجزء الثاني من مسلسل صوت وصورة، وهو مسلسل رقم سري الذي يشارك في بطولته نخبة من النجوم في مقدمتهم الفنانة ياسمين رئيس.

تفاصيل مسلسل رقم سري

يشارك في بطولة مسلسل رقم سري إلى جانب ياسمين رئيس كل من صدقي صخر وناردين فرج وعمرو وهبة ونادين وأحمد الرافعي ورامي الطمباري، ومن إخراج محمود عبدالتواب، وتأليف محمد سليمان عبد المالك.

و"رقم سري" يدور حول "ندى عشماوي" فتاة في منتصف الثلاثينيات، شخصية قيادية وطموحة حيث أصبحت أصغر مديرة بنك في سنها وهي غير محبوبة في عملها، ويتم العثور على جثتها في العمل، ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق، وتتشابك الاتهامات في موظفيها وأقاربها، مع الكشف عن مخطط لسرقة أحد أموال المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية لتتكشف عبر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.

ومن المقرر عرض مسلسل رقم سري على قناة DMC بالإضافة إلى منصة واتش ات، وهو مسلسل مكون من 30 حلقة، ويشارك في الجزء الثاني عدد من النجوم الذين تألقوا في الجزء الأول في مقدمتهم صدقي صخر وعمرو وهبة وناردين فرج ورامي الطمباري.

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