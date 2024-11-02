مشاهير العرب - صدقي صخر يروج لـ «رقم سري»: «القضية تقيلة المرة دي»| صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 04:15 مساءً - شوق الفنان صدقي صخر، المتابعين عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» لعرض مسلسل رقم سري على فضائة dmc في الفترة المقبلة، والذي من المتوقع أن ينال إعجاب قطاع كبير من الجمهور.

وشارك صدقي صخر، البوستر التشويقي لمسلسل رقم سري عبر حسابه على «إنستجرام»، وعلق عليه قائلا: «القضية تقيلة المرة دي».

تفاصيل مسلسل رقم سري

وتدور أحداث مسلسل رقم سري، في إطار اجتماعي تشويقي، متناولا ظاهرة الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن يحقق العمل نجاحا كبيرا مثل الجزء الأول، الذي دارت أحداثه حول رضوى، المتهمة بقتل الرجل الذي دمر حياتها وتحرش بها وأفلت من العقاب، تتراكم الأدلة الدامغة ضدها، وخاصة لقطات الفيديو لجريمة القتل، ولا شيء يبدو كما هو عليه، ولكن وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، كل شيء ممكن.

أبطال مسلسل رقم سري

ويشارك ياسمين رئيس في بطولة مسلسل رقم سري، عددًا من الفنانين أبرزهم: عمرو وهبة، صدقي صخر، وجارِ التعاقد مع باقِ أبطاله في الفترة الحالية، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمود عبد التواب.

وجاء مسلسل رقم سري، بطولة الفنانة ياسمين رئيس، بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول، وكان من بطولة الفنانة حنان مطاوع، ودارت أحداثه حول رضوى، المتهمة بقتل الرجل الذي دمر حياتها وتحرش بها وأفلت من العقاب، تتراكم الأدلة الدامغة ضدها، خاصة لقطات الفيديو لجريمة القتل، ومع ذلك، لا شيء يبدو كما هو عليه، ولكن وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، كل شيء أصبح ممكنا.