مشاهير العرب - فيفي عبدة تعتذر عن حضور عزاء حسن يوسف ومصطفى فهمي لهذا السبب (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 03:58 مساءً - أثارت الفنانة فيفي عبده، حالة من الجدل عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما اعتذرت عن حضور عزاء النجمين الراحلين حسن يوسف ومصطفى فهمي، اليوم السبت.

وشاركت فيفي عبده، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام» تكشف من خلاله عن أباب اعتذارها عن حضور عزاء حسن يوسف ومصطفى فهمي، قائلة: أنا أسفة جدا، أنا عندي أنا إيفنت هي هب النهاردة ومقدرتش أني اعتذر عشان احضر الواجب بتاع عزا زمايلي النهاردة».

وأضافت فيفي عبدة: «أنا بقولهم إنا لله وإنا إليه راجعون في الجنة ونعيمها يارب، كان على عيني، كنت عايزة أكون متواجدة في كل المناسبات بس غصب عني أنا لسه واصلة السعودية، أنا بعتذر لزمايلي وأجيلكم في الفرح والهنا إن شاء الله وتبقى أخر الأحزان..

موعد عزاء الفنان حسن يوسف

ومن المقرر أن يقام عزاء حسن يوسف، اليوم السبت الموافق 2 من نوفمبر المقبل، عقب صلاة المغرب، بمسجد عمر مكرم، وذلك حسبما أعلن نجله عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

موعد عزاء الفنان مصطفى فهمي

وتستقبل أسرة الفنان مصطفى فهمي، عزائه يوم الأحد المقبل الموافق لـ 3 نوفمبر المقبل في مسجد عمر مكرم بمدينة نصر.