مشاهير العرب - بعد وفاته.. من هو الفنان مشعل القملاس؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 11:07 صباحاً - مشعل القملاس.. توفي الفنان الكويتي مشعل القملاس، عن عمر يناهز الـ 50 عاماً، الجمعة 1 نوفمبر 2024، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة مضاعفات عملية جراحية ناجمة عن مرض السكري، فتساءل الكثير من المواطنين عن من هو الفنان مشعل القملاس.

وفي هذا الصدد، يستعرض كلمتك لزواره ومتابعيه كل ما يخص أبرز المعلومات عن الفنان مشعل القملاس، وذلك من خلال خدمة يقدمها على مدار اليوم من خلال السطور التالية:

من هو الفنان مشعل القملاس

- وُلد القملاس في 20 أغسطس عام 1974.

- درس في كلية الآداب بجامعة الإسكندرية في مصر.

- عمل كأستاذ في المعهد العالي للفنون المسرحية.

- شارك في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية وبرز كمخرج مسرحي.

- قبل الدخول في عالم التمثيل عمل أستاذًا في المعهد العالي للفنون المسرحية في الكويت.

- في عام 2019 حصل على لقب سفير النوايا الحسنة في القاهرة تقديرًا لأعماله الإنسانية ودوره البارز في الفن.

- يعد من أوائل الفنانين الكويتيين الذين اقتحموا مجال السينما.

- تميز في المسرح والدراما التلفزيونية، مما جعله وجهًا بارزًا في الساحة الفنية.

- يعد مشعل القملاس واحدًا من أبرز الشخصيات الفنية في الكويت.

- بدأ مسيرته في وقت مبكر ونجح في تحقيق شهرة واسعة في الخليج العربي

- من أبرز أعماله الدرامية «زهور عمري، إلعب غيرها، ديوان السبيل، بيت بلا أبواب»، فضلًا عن فيلم كيوت، كما أخرج مسرحيات قرية الحب والوالي والحطاب.

سبب وفاة الفنان مشعل القملاس

كان مشعل القملاس يعاني من مضاعفات صحية بسبب إصابته بداء السكري، حيث تعرض لأزمات صحية متتالية أثرت على حالته العامة. وتدهورت حالته في أغسطس الماضي عندما أصيب بغرغرينا في القدم، مما اضطر الأطباء لبتر ساقه اليسرى في محاولة لإنقاذ حياته، تُوفي يوم الخميس 31 أكتوبر 2024.