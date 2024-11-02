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مشاهير العرب - بعد وفاته.. من هو الفنان مشعل القملاس؟ - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد وفاته.. من هو الفنان مشعل القملاس؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد وفاته.. من هو الفنان مشعل القملاس؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 11:07 صباحاً - مشعل القملاس.. توفي الفنان الكويتي مشعل القملاس، عن عمر يناهز الـ 50 عاماً، الجمعة 1 نوفمبر 2024، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة مضاعفات عملية جراحية ناجمة عن مرض السكري، فتساءل الكثير من المواطنين عن من هو الفنان مشعل القملاس.

وفي هذا الصدد، يستعرض كلمتك لزواره ومتابعيه كل ما يخص أبرز المعلومات عن الفنان مشعل القملاس، وذلك من خلال خدمة يقدمها على مدار اليوم من خلال السطور التالية:

من هو الفنان مشعل القملاس

- وُلد القملاس في 20 أغسطس عام 1974.

- درس في كلية الآداب بجامعة الإسكندرية في مصر.

- عمل كأستاذ في المعهد العالي للفنون المسرحية.

- شارك في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية وبرز كمخرج مسرحي.

- قبل الدخول في عالم التمثيل عمل أستاذًا في المعهد العالي للفنون المسرحية في الكويت.

- في عام 2019 حصل على لقب سفير النوايا الحسنة في القاهرة تقديرًا لأعماله الإنسانية ودوره البارز في الفن.

الفنان مشعل القملاس

- يعد من أوائل الفنانين الكويتيين الذين اقتحموا مجال السينما.

- تميز في المسرح والدراما التلفزيونية، مما جعله وجهًا بارزًا في الساحة الفنية.

- يعد مشعل القملاس واحدًا من أبرز الشخصيات الفنية في الكويت.

- بدأ مسيرته في وقت مبكر ونجح في تحقيق شهرة واسعة في الخليج العربي

- من أبرز أعماله الدرامية «زهور عمري، إلعب غيرها، ديوان السبيل، بيت بلا أبواب»، فضلًا عن فيلم كيوت، كما أخرج مسرحيات قرية الحب والوالي والحطاب.

الفنان مشعل القملاس

سبب وفاة الفنان مشعل القملاس

كان مشعل القملاس يعاني من مضاعفات صحية بسبب إصابته بداء السكري، حيث تعرض لأزمات صحية متتالية أثرت على حالته العامة. وتدهورت حالته في أغسطس الماضي عندما أصيب بغرغرينا في القدم، مما اضطر الأطباء لبتر ساقه اليسرى في محاولة لإنقاذ حياته، تُوفي يوم الخميس 31 أكتوبر 2024.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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