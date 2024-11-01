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ياسمين رئيس: "مهرجان الجونة بيعرفنا صناعة السينما وصلت لـ فين" - أخبار كلمتك

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ياسمين رئيس: "مهرجان الجونة بيعرفنا صناعة السينما وصلت لـ فين" - أخبار كلمتك

ياسمين رئيس: "مهرجان الجونة بيعرفنا صناعة السينما وصلت لـ فين" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 08:42 مساءً - مهرجان الجونة، قالت الفنانة ياسمين رئيس: "فيلم الفستان الأبيض صورناه كله في الشارع ودي كانت مشكلة كبيرة، وصعوبته كانت في إننا نوصل كل المشاعر في وقت قصير، مضيفة: لما شوفت الفيلم مصدقتش إننا عملنا كل الأحداث اللي فيه".

جمال مهرجان الجونة

وتابعت: "بحب مهرجان الجونة السينمائي لإن الجو حلو والمكان حلو وبيعرض أفلام جديدة ملحقتش اتفرج عليها، وفرصة كويسة إننا نشوف صناعة السينما وصلت إلى أين".

 

موعد عرض فيلم الفستان الأبيض

وأشارت: "فيلم الفستان الأبيض يتم عرضه في السينمات خلال نوفمبر الجاري، ولو هاتفرج على فيلم قديم أحب أشوف دعاء الكروان".


مهرجان الجونة السينمائي

ويعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام.

 

كما يهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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