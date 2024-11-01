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نجوم الفن يدعمون الشعب الفلسطيني بحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

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نجوم الفن يدعمون الشعب الفلسطيني بحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

نجوم الفن يدعمون الشعب الفلسطيني بحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 08:42 مساءً - أُسدل الستار على الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، الذي قدم واحدة من أفضل دوراته تحت شعار “سينما من أجل الإنسانية” لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني واللبناني وصمودهم ضد انتهاكات الجيش الإسرائيلي.

وبحفل ختام الجونة السينمائي، حرص عدد من النجوم والنجمات على إرسال رسالة دعم لأهالي فلسطين بارتداء أزياء المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها الشال الفلسطيني وشعارات النصر.

 

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ومن أبرز هؤلاء النجوم الذين رصدتهم عدسة كلمتك الفنانة الكبيرة سلوى محمد على والفنان أمير المصري.. فيما ارتدى البعض برش بالعلم الفلسطيني.

برنامج نافذة على فلسطين

واستمر مهرجان الجونة السينمائي في تقديم برنامجه الخاص للأفلام الفلسطينية تحت عنوان "نافذة على فلسطين" وذلك للعام الثاني على التوالي وضمن فعاليات الدورة السابعة للمهرجان والتي أقيمت في الفترة من 24 أكتوبر وحتى اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024.

 

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وعن أهمية وجود برنامج يركز على فلسطين في مهرجان عربي مثل الجونة، قالت المديرة الفنية لمهرجان الجونة السينمائي ماريان خوري: إنه أمر "بالغ الأهمية" وأولوية قصوى بالنسبة إلينا في المهرجان"، مشددة على أنه "لا يمكن أن نكون مهرجانًا في المنطقة العربية، ولا نكون جزءًا مما يحدث في فلسطين". 
وأضافت خوري: "أن ما يحدث، لا يمس فقط الفلسطينيين واللبنانيين، ولكننا جميعًا شركاء. ولا أستطيع إلا أن أرى الأمر بهذه الطريقة".

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أفلام برنامج نافذة على فلسطين 


ويضم برنامج نافذة على فلسطين 6 أفلام هي:
"أندر" l وثائقي قصير l فلسطين - ألمانيا l إخراج كمال الجعفري: يستعرض الفيلم تأثير الديناميت على الأرض في أثناء عمل المزارعين ولعب الأطفال، من خلال لقطات أرشيفية. يذكرنا الفيلم بأن فلسطين هي أرض خاضعة للمراقبة الجوية، في إطار سعي الاحتلال للاستيلاء عليها.
"خالد ونعمة" l روائي قصير | فلسطين | إخراج سهيل دحدل: يروي قصة خالد، صبي بدوي يبلغ من العمر عشر سنوات، ينطلق مع عنزته الأثيرة "نعمة" في مهمة لاستعادة ذاكرة أبو مريم، الرجل الوحيد القادر على إنقاذ قريتهم من الهدم على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي.
"فيلم قصير عن الأطفال" l روائي قصير l فلسطين l إخراج إبراهيم حنضل: يروي قصة أربعة أطفال يعيشون في مخيم للاجئين في بيت لحم، يقررون التسلل دون علم ذويهم لزيارة البحر للمرة الأولى في حياتهم.
"المخدوعون" l روائي طويل l سوريا l إخراج توفيق صالح: الفيلم الذي كان عرضه الأول في عام 1972، سيعرض في نسخته المرممة. يستعرض قصص ثلاثة رجال من خلفيات مختلفة يجمعهم التهجير واليأس والأمل في مستقبل أفضل. يحاولون شق طريقهم عبر الحدود من العراق إلى الكويت، مختبئين داخل خزان شاحنة في رحلة بحث عن الأمان.
"المفتاح" | روائي قصير l  فلسطين - فرنسا - بلجيكا - قطر| إخراج ركان مياسي: تدور أحداث الفيلم حول عائلة إسرائيلية تسمع يوميًا في المساء صوت مفتاح غامض يخترق مقبض باب منزلها. ومع فشلهم في تحديد مصدر الصوت، يبدأ توازن حياتهم بالاختلال تدريجيًا.
"مقلوبة" | روائي قصير l الولايات المتحدة l إخراج مايك الشريف: يحكي قصة ليلى، ضابطة إيقاع فلسطينية أمريكية، تزور جدتها خلال عاصفة قوية بحجة مساعدتها في فك حقائبها. ومع تعمق الليل، تكشف الأهداف الحقيقية لزيارتها تدريجيًا.

بالإضافة إلى ذلك، يعرض المهرجان أفلامًا فلسطينية أخرى كجزء من برنامجه الأوسع.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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