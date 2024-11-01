عمرو منسي يرد بالأرقام على حملة انتقاد مهرجان الجونة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 09:16 مساءً - قال عمرو منسي، المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي الدولي: "واجهنا حملة غير صادقة لتشويه المهرجان في سنة 2022، حيث ادعت الحملة أن المهرجان له علاقة بالنخبة وأنه يهتم بفساتين الفنانات على الريد كاربت أكثر وهذا غير حقيقي".

وتابع خلال كلمته في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة: “كان مضايقنا الكلام اللى بيتقال إن المهرجان بتاع نخبة وفساتين لإننا من أول يوم في المهرجان كان أهم حاجة بالنسبة لنا صناعة السينما”.

وللرد على هؤلاء أقول: إن هناك أرقاما تحققت هذا العام وأنا فخور بذلك وهذا رد على فكرة أنه مهرجان نخبة ومش جماهيري".

ولفت إلى أن "عدد الناس اللى كانت بتدفع فلوس علشان تحضر فعاليات المهرجان قبل كده كان ما بين 800 إلى 1000 شخص، وهذا العام وصلنا إلى 5500 شخص وهذا رقم كبير، مضيفا أنه تم حجز 22 ألف تذكرة سينما".



مهرجان الجونة السينمائي

ويعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام.

كما يهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

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