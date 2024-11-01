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أحمد خالد صالح: نفسي مهرجان الجونة يقعد شهر، وهنادي مهنا: بنتعلم منه - أخبار كلمتك

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أحمد خالد صالح: نفسي مهرجان الجونة يقعد شهر، وهنادي مهنا: بنتعلم منه - أخبار كلمتك

أحمد خالد صالح: نفسي مهرجان الجونة يقعد شهر، وهنادي مهنا: بنتعلم منه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 08:25 مساءً - مهرجان الجونة، قالت الفنانة هنادي مهنا: "سعيدة بحضورة فعاليات مهرجان الجونة السينمائي وكل سنة بنتعلم حاجة من المهرجان".

متعة مهرجان الجونة

من جانبه، قال الفنان أحمد خالد صالح، على هامش حفل ختام الدورة السابعة: "نفسي مهرجان الجونة السينمائي يقعد شهر ومتضايق إنه هيخلص النهاردة".
 

إعلان جوائز مهرجان الجونة 


وبدأ حفل ختام الدورة السابعة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، ويتم إعلان الجوائز في تمام الساعة الثامنة والنصف.


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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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