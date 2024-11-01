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أسماء جلال عن غنائها بافتتاح مهرجان الجونة: "مبعرفش أغني بدندن بس" - أخبار كلمتك

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أسماء جلال عن غنائها بافتتاح مهرجان الجونة: "مبعرفش أغني بدندن بس" - أخبار كلمتك

أسماء جلال عن غنائها بافتتاح مهرجان الجونة: "مبعرفش أغني بدندن بس" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 08:25 مساءً - قالت الفنانة أسماء جلال: إن جديدها الفني هو “فيلم إن غاب القط وباعمله مع آسر ياسين ومتحمسة للعمل لأنه من ألذ الأدوار اللي قرأتها”.

غناء أسماء جلال

وعن غنائها في حفل افتتاح مهرجان الجونة، علقت أسماء جلال في حديثها على هامش حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة: "أنا مبعرفش أغني ولكن بحب أدندن".

ميزة مهرجان الجونة السينمائي

وأشارت إلى أن "مهرجان الجونة السينمائي كل سنة بيبقى أحلى من اللى قبله وبيدعم الأفلام والمشروعات الفنية الخاصة بالشباب".

إعلان جوائز مهرجان الجونة 


وبدأ حفل ختام الدورة السابعة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، ويتم إعلان الجوائز في تمام الساعة الثامنة والنصف.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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