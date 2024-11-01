أسماء جلال عن غنائها بافتتاح مهرجان الجونة: "مبعرفش أغني بدندن بس" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 08:25 مساءً - قالت الفنانة أسماء جلال: إن جديدها الفني هو “فيلم إن غاب القط وباعمله مع آسر ياسين ومتحمسة للعمل لأنه من ألذ الأدوار اللي قرأتها”.

غناء أسماء جلال

وعن غنائها في حفل افتتاح مهرجان الجونة، علقت أسماء جلال في حديثها على هامش حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة: "أنا مبعرفش أغني ولكن بحب أدندن".

ميزة مهرجان الجونة السينمائي

وأشارت إلى أن "مهرجان الجونة السينمائي كل سنة بيبقى أحلى من اللى قبله وبيدعم الأفلام والمشروعات الفنية الخاصة بالشباب".

إعلان جوائز مهرجان الجونة



وبدأ حفل ختام الدورة السابعة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، ويتم إعلان الجوائز في تمام الساعة الثامنة والنصف.

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