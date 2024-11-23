مشاهير العرب - موعد ومكان عزاء والدة مي عز الدين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 01:43 مساءً - موعد ومكان عزاء والدة مي عز الدين.. ارتفعت معدلات البحث، خلال الساعات الماضية، عن موعد ومكان عزاء والدة مي عز الدين، عقب إعلان وفاتها مساء أمس.

موعد ومكان عزاء والدة مي عز الدين

من المقرر أن تُعلن الفنانة مي عز الدين، أو أحد أقاربها، خلال الساعات المقبلة، موعد ومكان عزاء والدة مي عز الدين، التي توفتها المنية مساء أمس الجمعة 22 نوفمبر الجاري.

موعد ومكان جنازة والدة الفنانة مي عز الدين

وتم تشييع جثمان والدة مي عز الدين إلى مثواه الأخير، بعد تأدية القداس عليها صباح اليوم السبت، كنيسة الملاك ميخائيل بشيراتون المطار، منذ قليل، وكان الفنان تامر حسني، أول الحاضرين في جنازة والدة الفنانة مي عز الدين.

الفنان تامر حسني ينعي والدة الفنانة مي عز الدين

نعى الفنان تامر حسني، والدة الفنانة مي عز الدين عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، قائلًا: «مش عارف أقول إيه ولا إيه عن طيبة الست العظيمة دي والدة مي عز الدين».

وأضاف تامر حسني: «ربنا يصبرك يا مي ويرفع من قدر والدتك عنده راحت عند اللي أحن مننا كلنا عليها، نسألكم الدعاء لها بالرحمة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم».

إسعاد يونس تنعي والدة الفنانة مي عز الدين

ونعت الفنانة القديرة إسعاد يونس والدة الفنانة مي عزالدين عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، حيث نشرت الفنانة إسعاد يونس صورة لها برفقة والدة مي عز الدين، معلقة عليها: «خالص التعازي للصديقة الفنانة مي عزالدين في رحيل الوالدة الغالية.. ربنا يسعد روحها في الجنة ويصبرك على الفراق يا مي».

منة فضالي تنعي والدة الفنانة مي عز الدين

كما نعت الفنانة منة فضالي، والدة الفنانة مي عز الدين، عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة: «لا حول ولا قوة إلا بالله، حبيبتي ربنا يصبرك قلبك ويرحمها برحمته ربنا يقويكِ على فراقها، في ذمة الله والدة صديقتي مي عز الدين».

وفاة والدة الفنانة مي عز الدين

وتُوفيت والدة الفنانة مي عز الدين، ومديرة أعمالها، في الساعات الأخير من أمس الجمعة الموافق 22 نوفمبر، بعد صراع مع المرض دام طويلًا، والذي اضطرها خلال الفترة السابقة، أن تمكث داخل إحدى المستشفيات لمدة طويلة.