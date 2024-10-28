مشاهير العرب - بعد فقدانه الوزن.. «الأكيل» مراد مكرم يتحدث عن رشاقته ويكشف السبب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 11:49 مساءً - تصدراسم الفنان مراد مكرم تريند جوجل خلال الساعات الماضية، عقب آخر ظهور له على السوشيال ميديا حيث ظهر بخسارة وزن ملحوظة. ويلقب الفنان مراد مكرم بـ «الأكيل»، حيث كان دائم الظهور على مواقع السويال ميديا محبا للأكل بشدة.

حرص مراد مكرم على مشاركة متابعيه ومحبيه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورا له من داخل الجيم ظهر خلالها بإطلالة رياضية تبرز رشاقته بعد خسارته لـ وزنه الزائد على مدار 3 شهور قائلا:«بنفس التيشيرت علشان يبان الفرق في الـ 3 شهور إلى فاتوا».

آخر أعمال مراد مكرم

يعرض لـ مراد مكرم حاليا مسلسل 6 شهور» عبر منصة عبر منصة watch it، وحقق العمل صدى كبير على السوشيال ميديا منذ عرض أولى حلقاته.

ويسجل مسلسل 6 شهور، أول بطولة مطلقة للفنان نور النبوي، وذلك عقب النجاح الكبير الذي حققه الفترة الماضية حيث شارك في العديد من الأعمال الفنية الدرامية الناجحة أبرزها مسلسل إمبراطورية ميم الذي عرض في رمضان الماضي، ومن الأعمال الفنية فيلم الحريفة الذي حقق نجاح بدور العرض السينمائي.

أبطال مسلسل 6 شهور

وضم مسلسل 6 شهور بجانب نور النبوي عدد من الفنانين ابرزهم نور إيهاب، ومجدى بدر وعدد كبير من ضيوف الشرف، حيث تجمع كل حلقة ضيف شرف مختلف عن الحلقة السابقة، والمسلسل من تأليف عمرو أبو زيد و أحمد هشام، وإخراج مصطفي سولي، ومشرف عام مصطفى العوضي، وإنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى.

ودارت أحداث مسلسل 6 شهور، في إطار من التشويق والإثارة، حيث سيكون لكل حلقة نجم متواجد في الأحداث، ومن المقرر أن يتكون المسلسل من 10 حلقات.

ومؤخرا تألق الفنان مراد مكرم في رضان الماضي من خلال مسلسل «سر إلهي»، وهو من بطولة الفنانة روجينا وحقق العمل نجاح كبير بين لجماهير.

وشارك روجينا بطولة مسلسل سر إلهي كوكبة من نجوم الفن أبرزهم محمد ثروت ورنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، ميمي جمال، وأحمد سلامة، محسن منصور، مي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، محمود حجازي، مريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.