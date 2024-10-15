تحت تصنيف+18، طرح فيلم "عنها" لـ أحمد مالك غدا بالسينمات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 05:52 مساءً - تستقبل دور العرض السينمائية في مصر، غدا الأربعاء، فيلم "عنها" بطولة الفنان أحمد مالك والفنانة ندى الشاذلي، تحت تصنيف رقابي +18، وذلك بعدما كشفت شركة الإنتاج عن البرومو الخاص بالفيلم.

برومو فيلم عنها



واشتمل محتوى برومو فيلم عنها على عدد من مشاهدة الاثارة والغموض لأحداث الفيلم حول علاقة غامضة تجمع أحمد مالك وندى الشاذلى، فبدأ البرومو بمشاهد خاطفة تعبر عن صراع نفسي لبطلة الفيلم ندى الشاذلى، التى تمر بأزمة عقب رحيل زوجها.

فيما ظهر أحمد مالك مرتديا البدلة والطربوش الأحمر، ويقول إن هناك محاولة اغتيال تستهدفه.



قصة فيلم عنها



وتدور أحداث الفيلم في حقبة الثلاثينيات حول سيدة عشرينية تدعى «درية»، وتم اغتيال زوجها في تلك الفترة، ومن ثم دخلت في حالة وحدة شديدة وانعزلت بنفسها داخل بيتها رافضة التعامل مع العالم الخارجي.



أبطال فيلم عنها



فيلم عنها من بطولة كل من أحمد مالك، ندى الشاذلي، فدوى عابد، وآخرين من نجوم الفن، وتأليف وإخراج إسلام العزازي، وإنتاج دينا فاروق.



وكان صناع فيلم أطلقوا خلال الأيام الماضية، الأغنية الدعائية للعمل بعنوان "إشمعنى يا نخ"، وهي من غناء ندى الشاذلي، وكلمات بديع خيري وألحان سيد درويش.

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