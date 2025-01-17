عاجل:خلافات حادة تفشل تحديد سعر البنزين في عدن - أخبار كلمتك

افادت مصادر لكريتر سكاي بان خلافات حادة تسببت بتوقيف تعديل سعر البنزين المستورد بعدن والذي كان سيتم الليلو.

وبحسب المصادر فان سعر البنزين المستورد كان مقرر ان يرتفع الليلة حيث تسبب الخلاف مع وكلاء المحطات الى تاجيل التسعيرة الجديدة حيث يباع البنزين المستورد ب١٤٩٥ للتر و٢٩٩٠٠ للدبة

ياتي ذلك فيما تم رفع البنزين القادم من مارب الى ١٣٢٠ للتر