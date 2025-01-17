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عاجل:خلافات حادة تفشل تحديد سعر البنزين في عدن - أخبار كلمتك

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عاجل:خلافات حادة تفشل تحديد سعر البنزين في عدن - أخبار كلمتك

عاجل:خلافات حادة تفشل تحديد سعر البنزين في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 17 يناير 2025 07:37 مساءً - كلمتك/خاص:

افادت مصادر لكريتر سكاي بان خلافات حادة تسببت بتوقيف تعديل سعر البنزين المستورد بعدن والذي كان سيتم الليلو.
وبحسب المصادر فان سعر البنزين المستورد كان مقرر ان يرتفع الليلة حيث تسبب الخلاف مع وكلاء المحطات الى تاجيل التسعيرة الجديدة حيث يباع البنزين المستورد ب١٤٩٥ للتر و٢٩٩٠٠ للدبة 
ياتي ذلك فيما تم رفع البنزين القادم من مارب الى ١٣٢٠ للتر 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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