الحساب الرسمي لـ "فيفا" يستعرض صورا لكأس العالم للأندية (صور) - أخبار كلمتك

الحساب الرسمي لـ "فيفا" يستعرض صورا لكأس العالم للأندية (صور) - أخبار كلمتك

الزمالك يعلن إصابة عبد الله السعيد - أخبار كلمتك

الزمالك يعلن إصابة عبد الله السعيد - أخبار كلمتك

غرائب وطرائف دوري السيدات، احتساب هدف لـ مسار لم يدخل مرمى الزمالك (فيديو) - أخبار كلمتك

غرائب وطرائف دوري السيدات، احتساب هدف لـ مسار لم يدخل مرمى الزمالك (فيديو) - أخبار كلمتك

ترامب يبحث قضايا عدة في مقدمتها التجارة مع نظيره الصيني - أخبار كلمتك

ترامب يبحث قضايا عدة في مقدمتها التجارة مع نظيره الصيني - أخبار كلمتك

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة نير عام بغلاف غزة - أخبار كلمتك

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة نير عام بغلاف غزة - أخبار كلمتك

أسعار الفراخ تواصل الارتفاع اليوم الجمعة 17 يناير 2025 (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

أسعار الفراخ تواصل الارتفاع اليوم الجمعة 17 يناير 2025 (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

حقيقة تجاهل العوضي لـ إحسان الترك، وزوجته تكشف رأيه في محمد رمضان وتامر حسني - أخبار كلمتك

حقيقة تجاهل العوضي لـ إحسان الترك، وزوجته تكشف رأيه في محمد رمضان وتامر حسني - أخبار كلمتك

وزير الكهرباء: التوسع في الاعتماد على محطات الطاقة المتجددة يوفر 269 مليون دولار سنويا - أخبار كلمتك

وزير الكهرباء: التوسع في الاعتماد على محطات الطاقة المتجددة يوفر 269 مليون دولار سنويا - أخبار كلمتك

شروط الالتحاق بوظيفة مهندس ميكانيكي في مصر للطيران - أخبار كلمتك

شروط الالتحاق بوظيفة مهندس ميكانيكي في مصر للطيران - أخبار كلمتك

افتتاح مسجدين جديدين في الجيزة بالصف و6 أكتوبر (صور) - أخبار كلمتك

افتتاح مسجدين جديدين في الجيزة بالصف و6 أكتوبر (صور) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

تعرف على‏ أول لاعب يمني يشارك في ‎دوري روشن السعودي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تعرف على‏ أول لاعب يمني يشارك في ‎دوري روشن السعودي - أخبار كلمتك

تعرف على‏ أول لاعب يمني يشارك في ‎دوري روشن السعودي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 17 يناير 2025 05:37 مساءً - كلمتك: خاص

شارك اللاعب اليمني ‎عبدالعزيز مصنوم في ‎دوري روشن السعودي

هذا وتواجد عبدالعزيز على دكة بدلاء نادي ‎العروبة في مواجهة الخليج التي تقام الآن

وشارك في الدقيقة 57، وقد اختاره المدرب العراقي عدنان حمد لأول مرة ضمن تشكيلة الفريق الأول وتصعيده من فريق الشباب، بعد تقديمه اداء مميز منذ احترافه مع العروبة.
 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

مجموعة السلام العربي تعلن موقفها من وقف الحرب - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق