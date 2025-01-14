أعمال صيانة وتأهيل خطوط الشبكة الكهربائية المغذية لحقل بئر أحمد بعدن - أخبار كلمتك

نفذت فرق صيانة إدارة حقل بئر أحمد التابعة للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة عدن، أعمال الصيانة والتأهيل لخطوط الشبكة الكهربائية 11kv التي تغذي حقل بئر أحمد بالتيار الكهربائي.

وأكد مدير حقل بئر أحمد المهندس وائل عبدالصمد، أن فرق الصيانة قطعت شوطًا من العمل لإعادة صيانة وتأهيل خطوط الشبكة الكهربائية 11kv المغذية لحقل بئر أحمد استعدادًا للصيف القادم.

وأشار المهندس عبدالصمد إلى أن هذه الأعمال تهدف إلى تعزيز كفاءة الشبكة الكهربائية لتشغيل الآبار في الحقل لضمان انتاج المياه وتموين المواطنين في مديريات العاصمة عدن.