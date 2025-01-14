5 مطالب عاجلة من شُعبة المحمول لضبط الأسواق - أخبار كلمتك

5 مطالب عاجلة من شُعبة المحمول لضبط الأسواق - أخبار كلمتك

3 شركات تبحث عن الفرصة الكبرى في "شارك تانك" الليلة على CBC - أخبار كلمتك

3 شركات تبحث عن الفرصة الكبرى في "شارك تانك" الليلة على CBC - أخبار كلمتك

مخرج "شهادة معاملة أطفال" لـ محمد هنيدي يعتذر عن عدم استكمال المسلسل - أخبار كلمتك

مخرج "شهادة معاملة أطفال" لـ محمد هنيدي يعتذر عن عدم استكمال المسلسل - أخبار كلمتك

مركز "عبدالناصر" بالإسكندرية يحتضن أول معرض للكتب المجانية - أخبار كلمتك

مركز "عبدالناصر" بالإسكندرية يحتضن أول معرض للكتب المجانية - أخبار كلمتك

بن علي هرب، تونس تمر بمنعطف خطر في الذكرى الـ 14 لانهيار النظام الأسبق - أخبار كلمتك

بن علي هرب، تونس تمر بمنعطف خطر في الذكرى الـ 14 لانهيار النظام الأسبق - أخبار كلمتك

هل تفشل مفاوضات تبادل الأسرى في غزة بسبب "السنوار"؟ - أخبار كلمتك

هل تفشل مفاوضات تبادل الأسرى في غزة بسبب "السنوار"؟ - أخبار كلمتك

تمهيدا لإعلان الهدنة، جيش الاحتلال يفكك قطعا وأبراجا عسكرية في غزة - أخبار كلمتك

تمهيدا لإعلان الهدنة، جيش الاحتلال يفكك قطعا وأبراجا عسكرية في غزة - أخبار كلمتك

وفد نقابة السكة الحديد يتفقد ورش فرز القاهرة وأعمال التطوير - أخبار كلمتك

وفد نقابة السكة الحديد يتفقد ورش فرز القاهرة وأعمال التطوير - أخبار كلمتك

رسميا، كاف يعلن تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين - أخبار كلمتك

رسميا، كاف يعلن تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين - أخبار كلمتك

بمشاركة الجزيري، 27 صورة ترصد مران الزمالك اليوم استعدادا للحرس - أخبار كلمتك

بمشاركة الجزيري، 27 صورة ترصد مران الزمالك اليوم استعدادا للحرس - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

أعمال صيانة وتأهيل خطوط الشبكة الكهربائية المغذية لحقل بئر أحمد بعدن - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أعمال صيانة وتأهيل خطوط الشبكة الكهربائية المغذية لحقل بئر أحمد بعدن - أخبار كلمتك

أعمال صيانة وتأهيل خطوط الشبكة الكهربائية المغذية لحقل بئر أحمد بعدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 06:07 مساءً - كلمتك/خاص:

نفذت فرق صيانة إدارة حقل بئر أحمد التابعة للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة عدن، أعمال الصيانة والتأهيل لخطوط الشبكة الكهربائية 11kv التي تغذي حقل بئر أحمد بالتيار الكهربائي.

وأكد مدير حقل بئر أحمد المهندس وائل عبدالصمد، أن فرق الصيانة قطعت شوطًا من العمل لإعادة صيانة وتأهيل خطوط الشبكة الكهربائية 11kv المغذية لحقل بئر أحمد استعدادًا للصيف القادم.

وأشار المهندس عبدالصمد إلى أن هذه الأعمال تهدف إلى تعزيز كفاءة الشبكة الكهربائية لتشغيل الآبار في الحقل لضمان انتاج المياه وتموين المواطنين في مديريات العاصمة عدن.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

نيابة الأموال العامة تستدعي صحفي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق