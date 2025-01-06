وجه رئيس البنك الاهلي محمد حلبوب دعوة للملياردير الامريكي ايلون ماسك لزيارة جزيرة سقطرى.
وقال محمد حلبوب:رسالة شكر الى ( ايلون ماسك)، ودعوه له لزيارة جزيرة سقطرة ليرى الاهمية العظيمة لنظام استار لنك الذي ربط جزيرة تبعد 500 كيلو عن البر بالعالم
واضاف:الدعوة ستصل ايلون ماسك باسمي وباسم المحافظ ندعوه لزيارة جزيرة سقطرى ليرى بانه ربط الجزيرة بالعالم من خلال ستارلينك
رئيس بنك حكومي يمني يوجه دعوة ليلون ماسك لزيارة جزيرة سقطرى - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الاثنين 6 يناير 2025 04:02 مساءً - كلمتك/خاص:
وجه رئيس البنك الاهلي محمد حلبوب دعوة للملياردير الامريكي ايلون ماسك لزيارة جزيرة سقطرى.
وجه رئيس البنك الاهلي محمد حلبوب دعوة للملياردير الامريكي ايلون ماسك لزيارة جزيرة سقطرى.
0 تعليق