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رئيس بنك حكومي يمني يوجه دعوة ليلون ماسك لزيارة جزيرة سقطرى - أخبار كلمتك

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رئيس بنك حكومي يمني يوجه دعوة ليلون ماسك لزيارة جزيرة سقطرى - أخبار كلمتك

رئيس بنك حكومي يمني يوجه دعوة ليلون ماسك لزيارة جزيرة سقطرى - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 6 يناير 2025 04:02 مساءً - كلمتك/خاص:

وجه رئيس البنك الاهلي محمد حلبوب دعوة للملياردير الامريكي ايلون ماسك لزيارة جزيرة سقطرى.
وقال محمد حلبوب:رسالة شكر الى ( ايلون ماسك)، ودعوه له لزيارة جزيرة سقطرة ليرى الاهمية العظيمة لنظام استار لنك الذي ربط جزيرة تبعد 500 كيلو عن البر بالعالم
واضاف:الدعوة ستصل ايلون ماسك باسمي وباسم المحافظ ندعوه لزيارة جزيرة سقطرى ليرى بانه ربط الجزيرة بالعالم من خلال ستارلينك

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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