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عاجل:بشرى سارة بشان المبعدين قسرا - أخبار كلمتك

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عاجل:بشرى سارة بشان المبعدين قسرا - أخبار كلمتك

عاجل:بشرى سارة بشان المبعدين قسرا - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 07:02 مساءً - كلمتك/خاص:

اصدرت هيئة رئاسة مجلس التنسيق الأعلى المسرحين بيانا جاء فيه:

بسم الله الرحمن الرحيم

ٱنجزنا تسوية المدنيين

لجنة المتابعة في مجلس التنسيق الأعلى المسرحين قسرٱ   تعلن تتويج عملها بتسوية المدنيين اليوم بنجاح تام
                                                                         الحمد لله توج عملنا اليوم بنجاح تام في إصدار الفتاوي والتوقيع على الكشوفات لعدد 16000 الف متظلم من قبل وزارة الخدمة المدنية *سبعه الف متظلم تقاعد مبكر 
*تسعه الف متظلم منقطع مشفوعه بمذكره بتوقيع وزير الخدمة المدنية  والموجه إلى وزير الماليه
-الحمد لله تم تسليم كل الكشوفات والفتاوي والمذكرات إلى وزارة المالية هذا اليوم الأربعاءالموافق 25دسمبر2024م 
وإن شاءالله خلال الأسبوع القادم يتم صرف التسويات لمن شملتهم القرارات الرئاسيه من المتقاعدين مبكر والمنقطعين /
/الحمد لله توجت متابعتنا خلال فترة عشرة أشهر بين وزارة الخدمه المدنيه ووزارة الماليه بنجاح كامل 
وبهذه المناسبه نوجه 
/الشكر والتقدير إلى معالي وزير الخدمه المدنيه الدكتور عبدالناصر الوالي 
/ونائبه الدكتور عبدالله علي ميسري 
/الشكر والتقدير إلى لجنة وزارة الخدمه المدنيه على  كل ما بذلوه من جهد                                                       الشكر  
/لمعالي وزير الماليه بن بريك 
/والى وكيل وزارة الماليه رئيس اللجنه الفنيه البروفسور خالد الريمي
/مدير عام تنظيم وحسابات الحكومه الاستاذ سعيد العمود والى جميع أعضاء اللجنة الفنية
إخوانكم في لجنه المتابعه  
اليوم 
م الخضر صالح بارحمه
نائب رئيس مجلس التنسيق للشؤون المدنيين 
العقيد محمد هادي علي 
نائب رئيس مجلس التنسيق 
للشؤون الأمنيين 
العقيد عبدالله الخضر الممرزوقي 
عضو هيئة رئاسة مجلس التنسيق 
صادر عن هيئة رئاسة مجلس التنسيق الأعلى المسرحين قسرٱ العسكريين والامنيين والمدنيين 
الاربعاء 25ديسمبر2024م
د عبده المعطري

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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