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الكشف عن تفاصيل اختطاف تاجر شهير في صنعاء .. ما القصة؟ - أخبار كلمتك

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الكشف عن تفاصيل اختطاف تاجر شهير في صنعاء .. ما القصة؟ - أخبار كلمتك

الكشف عن تفاصيل اختطاف تاجر شهير في صنعاء .. ما القصة؟ - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 10:17 صباحاً - كلمتك/ خاص

روى المحامي البارز وضاح قطيش تفاصيل اختطاف تاجر شهير في صنعاء .

وقال المصدر قطيش في صفحته على موقع فيسبوك: 

إلى من يهمه الأمر:

تاجر اسمه السدعي تم اختطافه من نافذين تابعين لمكتب الرزامي في صنعاء و قاموا بنهب سيارته من أجل يبصم لهم و يفوضهم على التحكيم العرفي ولكنه لم يرضخ لهم ورفض التوقيع تحت الضغط والإكراه حتى صدرت أوامر من النيابة ضد الخاطفين ليتم الافراج عنه وعند ذهابه لمكتب المفتش العام للشكوى ضد الخاطفين لضبطهم وتسليم سيارته والمنهوبات تم التواصل مع الخاطفين الذين حضروا بدورهم إلى مكتب المفتش العام وأخذوا التاجر واقتادوه بالقوة إلى جهة مجهولة على مرأى ومسمع من مكتب المفتش العام في ظاهرة وسابقة خطيرة تهدد السلم والأمن ولم تنفع مناشدات أهله منذ أكثر من أسبوع للجهات المعنية ومكتب السيد وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقاً والله المستعان .

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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