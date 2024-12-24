الكشف عن تفاصيل اختطاف تاجر شهير في صنعاء .. ما القصة؟ - أخبار كلمتك

روى المحامي البارز وضاح قطيش تفاصيل اختطاف تاجر شهير في صنعاء .

وقال المصدر قطيش في صفحته على موقع فيسبوك:

إلى من يهمه الأمر:

تاجر اسمه السدعي تم اختطافه من نافذين تابعين لمكتب الرزامي في صنعاء و قاموا بنهب سيارته من أجل يبصم لهم و يفوضهم على التحكيم العرفي ولكنه لم يرضخ لهم ورفض التوقيع تحت الضغط والإكراه حتى صدرت أوامر من النيابة ضد الخاطفين ليتم الافراج عنه وعند ذهابه لمكتب المفتش العام للشكوى ضد الخاطفين لضبطهم وتسليم سيارته والمنهوبات تم التواصل مع الخاطفين الذين حضروا بدورهم إلى مكتب المفتش العام وأخذوا التاجر واقتادوه بالقوة إلى جهة مجهولة على مرأى ومسمع من مكتب المفتش العام في ظاهرة وسابقة خطيرة تهدد السلم والأمن ولم تنفع مناشدات أهله منذ أكثر من أسبوع للجهات المعنية ومكتب السيد وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقاً والله المستعان .