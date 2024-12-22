الكشف عن أهم ومواقع القواعد العسكرية السرية للحوثيين - أخبار كلمتك

كشف موقع يمني متخصص في الشأن العسكري والأمني عن إنشاء جماعة الحوثي عشرات القواعد والمنشئات العسكرية في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها.

وأوضح تحقيق نشره موقع "ديفانس لاين" أن جماعة الحوثي قامت بإنشاء عشرات القواعد الرئيسية والمنشئات الفرعية في جبال محافظة صعدة والسلسة الجبلية المجاورة في عمران وحجة والجوف كما قامت بحفر مغارات تحت الأرض لتخزين الأسلحة والمعدات والوقود والأموال وقواعد لتخبئة واطلاق الصواريخ ومنصات للذخائر الجوية والطائرات المسيرة ومراكز لمنظومات المراقبة والاستطلاع، والقيادة والسيطرة وملاجئ للخبراء والمستشارين الأجانب.



ووفقا لتحليل أجراه فريق "ديفانس لاين" تبين صور الاقمار الصناعية وجوجل ارث وجود أعمال انشائية واسعة في مدينة صعدة ومديريات الصفراء وسحار وحيدان وساقين والبقع وكتاف.

https://defenseliney.com/posts/158

ويشير التحقيق إلى أن تلك الجغرافيا الاستراتيجية كانت مسرحا لعدد غير قليل من الضربات الجوية الأمريكية البريطانية، مبيننا أن بعض غارات قاذفة "الشبح" الأمريكية التي استهدفت منشئات تحت الأرض، يوم 17 أكتوبر، وقعت في قاعدتين للحوثيين بصعدة.

وفي محافظة الجوف تبين صور جوجل إرث ومصادر الاستخبارات المفتوحة التي قام فريق "ديفانس لاين" بتحليلها، وجود منشئات عسكرية حوثية واستحداثات مستمرة في المرتفعات الجبلية بالمحافظة.

وتتركز المغارات والمخابئ في السلاسل الجبلية في مديريات الزاهر والحميدات المحاذية لحرف سفيان عمران، ومديرية خراب المراشي التي تربط بين الجوف وعمران وصعدة، وكذلك مديرية رجوزة الجبلية التي تشهد نشاطات عسكرية حوثية مكثفة، وصولا إلى مديرية برط العنان الحدودية مع صعدة، وفيها تقع أعلى جبال الجوف، وهي ذات أهمية للحوثيين لقربها من صعدة وتضاريسها الوعرة.

ويقول التحقيق إن تلك السلاسل الجبلية كانت هدفا لغارات أمريكية بريطانية خلال الأشهر الماضية.

في محافظة حجة، تتركز المنشئات والمخابئ الحوثية في المديريات الغربية عبس وميدي وحيران المطلة على البحر الأحمر، امتدادا إلى حرض الحدودية مع السعودية.

وتكشف المعلومات وصور الأقمار الصناعية التي قام فريق "defense liney" بتحليلها عن تركيز جهود الحوثية لبناء قواعد عسكرية تحت الأرض وفي الجبال، وحفر شبكة واسعة من الأنفاق والملاجئ في الجغرافيا الساحلية في عبس وميدي ومخابئ للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والزوارق البحرية ومراكز أنظمة الرادار ونقاط المراقبة، وإنشاء ورش لتجميع وتصنيع المعدات الحربية في مزارع الجر بعبس، ومراكز مراقبة واستطلاع في حرض ومثلها منصات إطلاق صواريخ وطائرات غير مأهولة ومنظومات دفاع جوي.