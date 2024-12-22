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تواصل العمل في مشروع الصرف الصحي بمنطقة بيرباشا بتعز - أخبار كلمتك

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تواصل العمل في مشروع الصرف الصحي بمنطقة بيرباشا بتعز - أخبار كلمتك

تواصل العمل في مشروع الصرف الصحي بمنطقة بيرباشا بتعز - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 10:40 صباحاً - كلمتك/ خاص

يتواصل العمل في مدخل سوق الجملة في منطقة بيرباشا مديرية المظفر بمدينة تعز .

وقال مصدر محلي :  ما زال العمل مستمر في مشروع الصرف الصحي هنا وللعلم انه المشروع الوحيد في مدينة تعز الذي ينفذ بمواصفات عاليه وبمواسير 16 هنش

وأشار إلى أن بقية الأماكن والاحياء التي تنفذ فيها تأهيل وصيانة شبكة الصرف الصحي من 6 هنش الى 8 هنش فقط ..

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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