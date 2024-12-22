أمريكا تعلن سقوط مقاتلة بالبحر الاحمر هل باستهداف الحوثيين؟ - أخبار كلمتك

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأحد، عن سقوط طائرة مقاتلة من طراز "إف/إيه-18 هورنت" في مياه البحر الأحمر بعد تعرضها لنيران صديقة أثناء تنفيذها مهمة تدريبية فوق حاملة الطائرات "هاري إس. ترومان".

وذكرت القيادة في بيان أن الحادث وقع عندما أطلقت إحدى السفن المرافقة، الطراد الصاروخي "جيتيسبيرج"، النار عن طريق الخطأ على الطائرة، مما أجبر الطيارين على القفز بالمظلة. وتم إنقاذ الطيارين بنجاح، مع إصابة أحدهما بجروح طفيفة.

وأكد البيان أن الحادث يخضع للتحقيق لمعرفة الملابسات التي أدت إلى وقوعه.

