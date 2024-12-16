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صدور قرار هام بشان مشاركة أعضاء السلطة القضائية بالمواقع الالكترونية - أخبار كلمتك

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صدور قرار هام بشان مشاركة أعضاء السلطة القضائية بالمواقع الالكترونية - أخبار كلمتك

صدور قرار هام بشان مشاركة أعضاء السلطة القضائية بالمواقع الالكترونية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 08:07 مساءً - كلمتك/خاص:

قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (٩٧) لسنة ٢٠٢٤م بشأن نشر ومشاركة أعضاء السلطة القضائية بالمواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة

مادة (1): يحظر على منتسبي السلطة القضائية النشر والمشاركة والتعليق بالمواقع الالكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي بكل ما يتعلق بالشأن العام والاحداث السياسية والاجتماعية وما يتصل بها من عمليات ومبادرات وما إلى ذلك.

مادة (۲): يحظر على منتسبي السلطة القضائية حضور الفعاليات كالمؤتمرات والندوات والورش المقامة في الداخل والخارج والتي لا علاقة للسلطة القضائية بها.

مادة (۳): يحظر على كل قاض التعرض بالرأي أو بأية صورة لأي قضية من القضايا المنظورة أمام القضاء أو للأحكام الصادرة منه أو من غيره من القضاة، أو للتبليغات أو التحقيقات التي تتولاها النيابة العامة في أي قضية من القضايا المنظورة أمامها.

مادة (٤): يترتب على مخالفة الحظر آنف البيان المساءلة التأديبية وفقاً لقانون السلطة القضائية النافذ وقرارات مجلس القضاء الأعلى ذات الصلة.

مادة (٥): يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

صدر في مجلس القضاء الأعلى عدن بتاريخ ١٤ جمادي الآخرة / ١٤٤٦هـ

الموافق ١٥ / ديسمبر / ٢٠٢٤ م

رئيس مجلس القضاء الأعلى

القاضي /
محسن يحيى طالب أبوبكر

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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