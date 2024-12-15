ترقب ضربة كبرى لمليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

توقعت مصادر بصدور قرارات أمريكية ضد مليشيا الحوثي الانقلابية

وأكدت المصادر ان القرارات قد تتضمن إدراج رئيس وفد المليشيا المفاوض محمد عبدالسلام وأعضاء الوفد وقيادات أخرى من الجماعة ضمن قوائم الإرهاب والعقوبات.



وكشفت مصادر إعلامية في وقت سابق أن الولايات المتحدة طالبت سلطنة عمان بطرد وفد جماعة الحوثي المفاوض الموجود حاليًا في مسقط.

وأوضح الصحفي اليمني فارس الحميري، نقلاً عن مصادر خاصة، أن "الإدارة الأمريكية طلبت من سلطنة عمان اتخاذ إجراءات لطرد وفد جماعة الحوثي بقيادة محمد عبدالسلام، بالإضافة إلى جميع قيادات الجماعة المتواجدة في الأراضي العمانية".

وأضاف الحميري في تغريدة على منصة "إكس" أن "الوفد الحوثي وعشرات من القيادات يتجهزون لمغادرة مسقط، مع عائلاتهم، حيث يُتوقع أن يعود البعض إلى صنعاء، بينما قد يتجه آخرون إلى طهران".

وأكدت المصادر أن هناك نحو 100 شخصية حوثية في سلطنة عمان، من بينهم رئيس الوفد المفاوض وأعضاؤه، وجميعهم مطالبون بمغادرة البلاد.