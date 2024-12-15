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ترقب ضربة كبرى لمليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

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ترقب ضربة كبرى لمليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

ترقب ضربة كبرى لمليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 05:12 مساءً - كلمتك: خاص

 

توقعت مصادر بصدور قرارات أمريكية ضد مليشيا الحوثي الانقلابية

وأكدت المصادر ان القرارات قد تتضمن إدراج رئيس وفد المليشيا المفاوض محمد عبدالسلام وأعضاء الوفد وقيادات أخرى من الجماعة ضمن قوائم الإرهاب والعقوبات.


وكشفت مصادر إعلامية في وقت سابق أن الولايات المتحدة طالبت سلطنة عمان بطرد وفد جماعة الحوثي المفاوض الموجود حاليًا في مسقط.

وأوضح الصحفي اليمني فارس الحميري، نقلاً عن مصادر خاصة، أن "الإدارة الأمريكية طلبت من سلطنة عمان اتخاذ إجراءات لطرد وفد جماعة الحوثي بقيادة محمد عبدالسلام، بالإضافة إلى جميع قيادات الجماعة المتواجدة في الأراضي العمانية".

وأضاف الحميري في تغريدة على منصة "إكس" أن "الوفد الحوثي وعشرات من القيادات يتجهزون لمغادرة مسقط، مع عائلاتهم، حيث يُتوقع أن يعود البعض إلى صنعاء، بينما قد يتجه آخرون إلى طهران".

وأكدت المصادر أن هناك نحو 100 شخصية حوثية في سلطنة عمان، من بينهم رئيس الوفد المفاوض وأعضاؤه، وجميعهم مطالبون بمغادرة البلاد.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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