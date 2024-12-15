الكشف عن القيادي الذي قام بتمييع حادثة اغتيال الشيخ ابوشعر في صنعاء - أخبار كلمتك

قال الناشط ابراهيم عسقين:ضيف الله رسام يستخدمه الحوثي كلما وقعت حادثة ما في مناطق سيطرة الحوثي وذلك للتخفيف من ردود الافعال الناتجة عنها من قبل اليمنيين .

واضاف:في قضية مقتل الشيخ صادق ابوشعر الذي قتل على يد القيادي علوي الامير ومسلحيه ..

واختتم:رسام احد أدوات الحوثي الرخيصة المستخدمة للمحاولة في تمييع القضية ...