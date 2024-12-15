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الكشف عن القيادي الذي قام بتمييع حادثة اغتيال الشيخ ابوشعر في صنعاء - أخبار كلمتك

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الكشف عن القيادي الذي قام بتمييع حادثة اغتيال الشيخ ابوشعر في صنعاء - أخبار كلمتك

الكشف عن القيادي الذي قام بتمييع حادثة اغتيال الشيخ ابوشعر في صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 05:12 مساءً - كلمتك/خاص:

قال الناشط ابراهيم عسقين:ضيف الله رسام يستخدمه الحوثي كلما وقعت حادثة ما في مناطق سيطرة الحوثي وذلك للتخفيف من ردود الافعال الناتجة عنها من قبل اليمنيين .
واضاف:في قضية مقتل الشيخ صادق ابوشعر  الذي قتل على يد القيادي علوي الامير ومسلحيه ..
واختتم:رسام احد أدوات الحوثي الرخيصة المستخدمة للمحاولة في تمييع القضية ...

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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