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مصدر أمني يكشف تفاصيل حادثة اعتراض قيادي في الحزام الأمني من قبل شرطة خور مكسر - أخبار كلمتك

مصدر أمني يكشف تفاصيل حادثة اعتراض قيادي في الحزام الأمني من قبل شرطة خور مكسر - أخبار كلمتك

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مصدر أمني يكشف تفاصيل حادثة اعتراض قيادي في الحزام الأمني من قبل شرطة خور مكسر - أخبار كلمتك

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مصدر أمني يكشف تفاصيل حادثة اعتراض قيادي في الحزام الأمني من قبل شرطة خور مكسر - أخبار كلمتك

مصدر أمني يكشف تفاصيل حادثة اعتراض قيادي في الحزام الأمني من قبل شرطة خور مكسر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 14 ديسمبر 2024 04:57 مساءً - كلمتك/خاص:

 كشف مصدر أمني مطلع تفاصيل حادثة اعتراض ركن استطلاع الحزام الأمني، إسماعيل طماح، من قبل سيارة تابعة لشرطة خور مكسر أثناء تواجده على خط الكورنيش بخور مكسر، مشيراً إلى أن الواقعة شابها تصرف غير قانوني وغير مهني.

وأوضح المصدر أن القيادي طماح كان على متن سيارة حكومية مدنية (توسان) دون مرافقة أمنية، وأثناء توقفه أمام فندقي الكورنيش وأوركيد في إطار مهام عمله، توقفت بجانبه سيارة شرطة من نوع "هايلوكس" وعلى متنها عدد من العسكريين والمدنيين.

وأضاف أن سائق السيارة، الذي عرّف نفسه بصفته مدير شرطة خور مكسر (الشاعري)، طلب أوراق السيارة. وأشار المصدر إلى أن طماح قدّم تصريح المرور الخاص بالحزام الأمني وأوراقاً تعريفية، لكن مدير الشرطة رفض الاعتراف بها وأصر على إنزاله من السيارة بالقوة، وهو ما اعتبره القيادي تجاوزاً للإجراءات القانونية.

ووفقاً للمصدر، قام طماح بتعريف نفسه وصفته كركن استطلاع الحزام الأمني، وأوضح ضرورة التنسيق عبر العمليات الأمنية لتجنب التصعيد، إلا أن هذا الطلب قوبل بالتجاهل. وفي ظل تصاعد الموقف، استدعى طماح حراسته الشخصية إلى الموقع لتأمينه، مؤكداً توجيههم بعدم التصعيد أو التهور.

وأشار المصدر إلى أن طماح استعاد تصريح المرور وغادر الموقع على الفور متجهاً إلى المعسكر، في خطوة لتجنب المزيد من الاحتكاك وسط الشارع وأمام المواطنين.

وشدد المصدر على أن مثل هذه التصرفات تؤثر سلباً على التنسيق الأمني وتعرقل جهود العمل المشترك، داعياً إلى مراجعة الإجراءات الأمنية لضمان الالتزام بالتراتبية واحترام صفات القيادات الأمنية، بما يضمن تعزيز الثقة بين مختلف الأجهزة الأمنية ويحافظ على النظام العام.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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