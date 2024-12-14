قال اليوتيوب ابوبكيل المقبلي:كنت ناوي اروح احدا محافظات اليمن عبر الطيران طلبوا مني جواز السفر قلت هذه بطاقتي الشخصية.
واضاف: قالوا لازم جواز سفر قلت لهم ليش قالوا لازم يشيكون عليه من دوله أخرى اقسم بالله انه هذا الي حصل ؟
يوتيوبر شهير:كنت انوي الذهاب الى محافظة يمنية ولكن طلبوا جواز السفر للاطلاع عليه من دولة اخرى - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - السبت 14 ديسمبر 2024 11:21 صباحاً - كلمتك/خاص:
قال اليوتيوب ابوبكيل المقبلي:كنت ناوي اروح احدا محافظات اليمن عبر الطيران طلبوا مني جواز السفر قلت هذه بطاقتي الشخصية.
قال اليوتيوب ابوبكيل المقبلي:كنت ناوي اروح احدا محافظات اليمن عبر الطيران طلبوا مني جواز السفر قلت هذه بطاقتي الشخصية.
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