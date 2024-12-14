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يوتيوبر شهير:كنت انوي الذهاب الى محافظة يمنية ولكن طلبوا جواز السفر للاطلاع عليه من دولة اخرى - أخبار كلمتك

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يوتيوبر شهير:كنت انوي الذهاب الى محافظة يمنية ولكن طلبوا جواز السفر للاطلاع عليه من دولة اخرى - أخبار كلمتك

يوتيوبر شهير:كنت انوي الذهاب الى محافظة يمنية ولكن طلبوا جواز السفر للاطلاع عليه من دولة اخرى - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 14 ديسمبر 2024 11:21 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال اليوتيوب ابوبكيل المقبلي:كنت ناوي اروح احدا محافظات اليمن عبر الطيران طلبوا مني جواز السفر قلت هذه بطاقتي الشخصية.
واضاف: قالوا لازم جواز سفر قلت لهم ليش قالوا لازم يشيكون عليه من دوله أخرى اقسم بالله انه هذا الي حصل ؟

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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