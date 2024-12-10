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اغتيال عالم كيمياء بارز وتعرض منزله لهذا الامر في سوريا - أخبار كلمتك

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اغتيال عالم كيمياء بارز وتعرض منزله لهذا الامر في سوريا - أخبار كلمتك

اغتيال عالم كيمياء بارز وتعرض منزله لهذا الامر في سوريا - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 04:36 مساءً - كلمتك/

كشفت مصادر أهلية في دمشق ووسائل إعلام، عن العثور على جثة عالم الكيمياء السوري البارز الدكتور حمدي إسماعيل ندى مقتولاً بظروف غامضة داخل منزله في العاصمة السورية، وذلك وسط حالة الفوضى التي أعقبت إسقاط نظام بشار الأسد.

ورغم الظروف الغامضة التي تحيط بالاغتيال إلا أنه يأتي بالتزامن مع الهجمة الجوية الإسرائيلية على مقدرات البلدات العسكرية ما أسفر عن تدميرها بمئات الغارات العنيفة. وقالت شبكة "شام" الإخبارية، إن الجريمة وقعت في ظروف غامضة، مما أثار حالة من الصدمة والحزن بين الأوساط الأكاديمية والعلمية، موضحةً أن الدكتور ندى، الذي يُعتبر من أبرز العلماء في مجاله، كانت له إسهامات كبيرة في تطوير الأبحاث الكيميائية على المستوى المحلي والدولي.

وتشهد سورية حالة من الفوضى لا سيما العاصمة دمشق، بعد إسقاط النظام وهروب بشار الأسد إلى روسيا، فيما استغل الاحتلال الإسرائيلي هذه الحالة وتوغل في الأراضي السورية بالتزامن مع حملة قصف جوي استهدفت مراكز البحوث العلمية والبنى التحتية العسكرية، مما يُرجح ضلوعها في عملية الاغتيال.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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