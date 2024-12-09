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الكشف عن جريمة جديدة للحوثيين - أخبار كلمتك

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الكشف عن جريمة جديدة للحوثيين - أخبار كلمتك

الكشف عن جريمة جديدة للحوثيين - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 06:38 صباحاً - كلمتك/

أفاد حقوقين بأن مليشات الحوثي صعدت من جرائمها ب حق السكان ، خلال فترة سيطرتها إلى مستويات عاليه ، وسط تركيز على نهب الأراضي ب مباركة وتعاون من كبار قادة الجماعة في المحافظة.

تصاعد الجرائم الحوثية في محافظة اب ، تزامن مع اتهام تقارير حقوقيه المليشيات بارتكاب أكثر من 6200 انتهاك ، تنوعت بين القتل والإصابة والسطو على الممتلكات، والاستيلاء على مزيد من الأراضي والعقارات ، وتشديد قبضتها الأمنية ، بالأعتماد على عصابات مسلحة ، وفق ماذكرته مصادر محلية .

وفي الوقت الذي تنوعت فيه أساليب الانتهاكات الحوثية الاجرامية في محافظة اب بين أخضاع الطلاب للدورات الصيفية في المراكز ،و التجنيد للاطفال ، والقمع والتنكيل والاعتداء والقتل والخطف وفرض الحصار والسطوا على الأراضي وممتلكات الدولة والمواطنين .

أكدت مصادر حقوقية ان المواطنين في مركز محافظ إب و٢٢ مديرية تابعة لها ، قد ذاقوا الأمرَّين بسبب تصاعد الانتهاكات.

اقدم قيادي حوثي بدعم من عناصر مليشات الحوثي بالأعتداء على أولاد الشهيد أ. ع .ن .اللهبي في محافظة إب وسط البلاد ، في ظل انتهاكات وجرائم واسعة تشهدها المحافظة .

وقال سكان محليين ان احد عناصر جماعة مليشات الحوثي اعتداء على أولاد الشهيد أ.ع.ن . اللهبي في منطقة "بيت الوراق" ب مديرية ذي سفال جنوبي محافظة اب .

ووضح الشهود للحادثه ان عناصر الميليشيات الحوثية تعمل تبع إدارة أمن ذي سفال ، بمسانده ودعم أحد النافذين من جماعة الحوثي ضمن خلاف بين القيادي الحوثي النافذ الذي يسكن في منطقة "بيت الوراق و أولاد الشهيد " على أراضي حاول النافذ السطو عليها بالقوة.

وبحسب الأهالي فأن النافذ ينتمي إلى أسرة "وجيه الدين " وقام بدك الأرض ومسحها ، لكي يتمكن من بنائها ، وأشار الأهالي ان النافذ استعان بعناصر حوثية في أمن ذي سفال بتوجيهات من القيادي الحوثي "صادق المقبلي " المعين من قبل مليشات الحوثي.

وحاول اولاد صاحب الأرض منع المتنفذ الحوثي وقاموا بإطلاق النار وسقط احد الاخون قتيلا ، ورد اخوه بإطلاق النار وقتل واحد من جماعة الحوثي والتي سرعان ما أطلقت عليه النار ، ليسقط بجانب أخيه.

وتمارس مليشات الحوثي عمليات نهب وسطو لأراضي المواطنين بمختلف مديريات إب ، مستخدمة القوة والنفوذ وسيطرتها المسلحة على المحافظة .

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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