الكشف عن جريمة جديدة للحوثيين - أخبار كلمتك

أفاد حقوقين بأن مليشات الحوثي صعدت من جرائمها ب حق السكان ، خلال فترة سيطرتها إلى مستويات عاليه ، وسط تركيز على نهب الأراضي ب مباركة وتعاون من كبار قادة الجماعة في المحافظة.

تصاعد الجرائم الحوثية في محافظة اب ، تزامن مع اتهام تقارير حقوقيه المليشيات بارتكاب أكثر من 6200 انتهاك ، تنوعت بين القتل والإصابة والسطو على الممتلكات، والاستيلاء على مزيد من الأراضي والعقارات ، وتشديد قبضتها الأمنية ، بالأعتماد على عصابات مسلحة ، وفق ماذكرته مصادر محلية .

وفي الوقت الذي تنوعت فيه أساليب الانتهاكات الحوثية الاجرامية في محافظة اب بين أخضاع الطلاب للدورات الصيفية في المراكز ،و التجنيد للاطفال ، والقمع والتنكيل والاعتداء والقتل والخطف وفرض الحصار والسطوا على الأراضي وممتلكات الدولة والمواطنين .

أكدت مصادر حقوقية ان المواطنين في مركز محافظ إب و٢٢ مديرية تابعة لها ، قد ذاقوا الأمرَّين بسبب تصاعد الانتهاكات.

اقدم قيادي حوثي بدعم من عناصر مليشات الحوثي بالأعتداء على أولاد الشهيد أ. ع .ن .اللهبي في محافظة إب وسط البلاد ، في ظل انتهاكات وجرائم واسعة تشهدها المحافظة .

وقال سكان محليين ان احد عناصر جماعة مليشات الحوثي اعتداء على أولاد الشهيد أ.ع.ن . اللهبي في منطقة "بيت الوراق" ب مديرية ذي سفال جنوبي محافظة اب .

ووضح الشهود للحادثه ان عناصر الميليشيات الحوثية تعمل تبع إدارة أمن ذي سفال ، بمسانده ودعم أحد النافذين من جماعة الحوثي ضمن خلاف بين القيادي الحوثي النافذ الذي يسكن في منطقة "بيت الوراق و أولاد الشهيد " على أراضي حاول النافذ السطو عليها بالقوة.

وبحسب الأهالي فأن النافذ ينتمي إلى أسرة "وجيه الدين " وقام بدك الأرض ومسحها ، لكي يتمكن من بنائها ، وأشار الأهالي ان النافذ استعان بعناصر حوثية في أمن ذي سفال بتوجيهات من القيادي الحوثي "صادق المقبلي " المعين من قبل مليشات الحوثي.

وحاول اولاد صاحب الأرض منع المتنفذ الحوثي وقاموا بإطلاق النار وسقط احد الاخون قتيلا ، ورد اخوه بإطلاق النار وقتل واحد من جماعة الحوثي والتي سرعان ما أطلقت عليه النار ، ليسقط بجانب أخيه.

وتمارس مليشات الحوثي عمليات نهب وسطو لأراضي المواطنين بمختلف مديريات إب ، مستخدمة القوة والنفوذ وسيطرتها المسلحة على المحافظة .