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الحكومة الشرعية تصرح بشأن جرائم هؤلاء وتدعو لوحدة الصف - أخبار كلمتك

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الحكومة الشرعية تصرح بشأن جرائم هؤلاء وتدعو لوحدة الصف - أخبار كلمتك

الحكومة الشرعية تصرح بشأن جرائم هؤلاء وتدعو لوحدة الصف - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 07:14 مساءً - كلمتك: خاص

 

 

صرح وزير الإعلام في الحكومة الشرعية بشأن جرائم مليشيا الحوثي الانقلابية بحق أبناء محافظة إب

 

وقال الوزير الارياني في تصريح الليلة:
‏لم تكن مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران لتتمادى في جرائمها وانتهاكاتها بحق أبناء محافظة إب، لولا تفرق أبناء المحافظة وعدم تكتلهم في جبهة واحدة تدافع عن قضاياهم، وتتصدى لمظالمهم، وتصون دماءهم وأموالهم وحرماتهم، وتحمي عزتهم وكرامتهم.

 

وتابع بالقول:
لقد أسهمت حالة التمزق المؤسفة في إضعاف الجبهة الداخلية، وتجاهل مكانة إب ورموزها، مما جعلها فريسة سهلة للمليشيا الحوثية التي تمارس أبشع الجرائم بحق أبنائها. تسعى المليشيا بكل قوة لتعميق الخلافات بين المكونات السياسية والاجتماعية، وتهميش المحافظة ، وتعمل على نشر الفرقة وتوظيف النزاعات لصالح مشروعها التدميري.


وأكد الوزير الارياني انه أصبح واضحًا أن المليشيا الحوثية لا تتوانى عن انتهاك الحقوق الإنسانية والكرامة الجماعية للمدنيين الأبرياء في محافظة إب، حيث تمارس القمع، والإخفاء القسري، والقتل، وكل أشكال الترهيب التي تزيد من معاناة المواطنين. هذه الجرائم لا تؤثر على المحافظة فحسب، بل تهدد الأمن والاستقرار في اليمن بشكل عام.

ودعا الوزير الارياني أبناء إب إلى وحدة الصف والتلاحم لمواجهة هذا المشروع الكهنوتي الذي لا يحترم إلا القوة والكرامة الجماعية، والاصطفاف خلف الدولة التي تضمن الحقوق والحريات والعدالة والمواطنة المتساوية. 
يجب على أبناء إب أن يدركوا أن المستقبل يتطلب تكاتف الجهود لمواجهة التحديات، وأن الوحدة هي السبيل الوحيد لتحرير المحافظة من هذه المليشيا التي تسعى لتغيير هوية اليمن الثقافية والحضارية.


وأوضح الوزير الارياني بالقول:إن قوة المجتمع تكمن في تماسكه والتفافه حول المبادئ الوطنية التي تضمن العيش المشترك والمساواة بين جميع المواطنين. 
من خلال تعزيز الشراكة بين القوى الوطنية والمكونات السياسية والاجتماعية، يمكننا تحقيق النصر على هذا المشروع السلالي الإمامي الكهنوتي الذي يحاول فرض إرادته وفكره العنصري على الشعب اليمني، وتحويل اليمن إلى أداة طيعة بيد إيران وطموحاتها التوسعية في المنطقة.

 

 

واردف الوزير الارياني في تصريحه قائلاً:لقد أثبتت التجارب أن التفرق والتمزق لا يجلبان سوى المزيد من المعاناة والظلم. لذا، فإن وحدة الصف والتلاحم بين أبناء إب هي السبيل الأنجع لمواجهة التحديات واستعادة الحقوق المسلوبة.

مختتما تصريحه بالقول:
فلنكن جميعًا على قدر المسؤولية، ولنعمل معًا من أجل مستقبل أفضل لمحافظتنا ووطننا اليمني الكبير .

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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