مصادر تزف بشرى سارة بشأن ضخ مرتبات الموظفين - أخبار كلمتك

أفادت مصادر عن ضخ مرتبات شهر أكتوبر 2024م الى حسابات الموظفين بمكاتب السلطة المحلية محافظة تعز لعدد (18) مكتب سلطة محلية
وأكدت المصادر ان تم ضخ المرتبات عبر بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي للمكاتب التالية وهي:
1-مكتب مالية تعز
2- مكتب الصحة العامة والسكان تعز
3 -مكتب الادارة المحلية تعز
4- مكتب الخدمة المدنية تعز
5-مكتب الزراعة والري تعز
6-مكتب التعليم الفني تعز
7-مكتب الشباب والرياضة تعز
8- مكتب التخطيط تعز
9- مكتب الاشغال العامة والطرق تعز
10- مكتب الصناعة والتجارة تعز
11- مكتب الشئون القانونية تعز
12- مكتب الشئون الاجتماعية تعز
13- مكتب المغتربين تعز
14- مكتب السياحة تعز
15- مكتب التوجيه والارشاد تعز
16- مكتب النقل تعز
17- مكتب الثقافة تعز
18- مكتب الاعلام تعز
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