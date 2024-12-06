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مصادر تزف بشرى سارة بشأن ضخ مرتبات الموظفين - أخبار كلمتك

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مصادر تزف بشرى سارة بشأن ضخ مرتبات الموظفين - أخبار كلمتك

مصادر تزف بشرى سارة بشأن ضخ مرتبات الموظفين - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 06:40 مساءً - كلمتك: خاص

أفادت مصادر عن ضخ مرتبات شهر أكتوبر 2024م الى حسابات الموظفين بمكاتب السلطة المحلية محافظة تعز لعدد (18) مكتب سلطة محلية


وأكدت المصادر ان تم ضخ المرتبات عبر بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي للمكاتب التالية وهي:
1-مكتب مالية تعز
2- مكتب الصحة العامة والسكان تعز
3 -مكتب الادارة المحلية تعز 
4- مكتب الخدمة المدنية تعز
5-مكتب الزراعة والري تعز 
6-مكتب التعليم الفني تعز
7-مكتب الشباب والرياضة تعز
8- مكتب التخطيط تعز
9- مكتب الاشغال العامة والطرق تعز
10- مكتب الصناعة والتجارة تعز
11- مكتب الشئون القانونية تعز
12- مكتب الشئون الاجتماعية تعز
13- مكتب المغتربين تعز
14- مكتب السياحة تعز
15- مكتب التوجيه والارشاد تعز 
16- مكتب النقل تعز
17- مكتب الثقافة تعز
18- مكتب الاعلام تعز

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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