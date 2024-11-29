قائد اللواء الثالث عاصفة يرفع برقية تهنئة للقيادة السياسية والعسكرية بمناسبة عيد الجلاء الـ57 - أخبار كلمتك

رفع قائد اللواء الثالث عاصفة اللواء الركن محمد العجابي ، اليوم الجمعة برقية تهنئة للقيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور" رشاد محمد العليمي"، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعضاء مجلس القيادة، بمناسبة عيد الجلاء والاستقلال الـ(57) في الـ (30) نوفمبر 1967

جاء فيها ،،

بسـم الله الرحمن الرحيم

فخامة الاخ رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الاعلى للقوات المسلحة والامن الدكتور "رشاد العلمي "،،

الاخوة أعضاء مجلس القيادة كلا بأسمه وصفته ،،

معالي وزير الدفاع الفريق الـركن / محسن الداعري،

معالي رئيس هيئة الاركان قائد العمليات المشتركة الفريق الـركن /صغير بن عزيز.

يطيب لي أن ابعث إلى فخامتكم أصالة عن أنفسي ونيابة عن قيادة وصف وجنود اللواء الثالث عاصفة أصدق وأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة أفراح شعبنا اليمني بالعيد الـ (57) لذكرى الجلاء والاستقلال المجيد في الـ 30 من نوفمبر 1967، التي تحقق فيها لشعبنا اليمني العظيم استقلاله وفرض سيادته على كامل تراب الوطن وإجلاء آخر جندي بريطاني أجنبي غاصب لجنوب الوطن ونتمنى لكم التوفيق والسداد في تنفيذ مهامكم الجسيمة التي تحملونها على كاهلكم في ظل مرحلة حساسة وظرف استثنائي يمر به الوطن والشعب اليمني في نواجهة المليشيا الانقلابية.

ان هذه المناسبة تذكرنا بنضالات الشعب اليمني والتي تكللت برحيل الاحتلال البريطاني بعد ان كان جاثما على جنوب أرض الوطن لمدة قرن واكثر من عقدين من تاريخ شعبنا اليمني العظيم، ان هذه المناسبة تذكرنا بتضحياتهم الوطنية التي قادها ابطال ثورة الـ 26 من سبتمبر 1962، وثورة الـ 14 من أكتوبر 1963، والتي نال بها ابناء الشعب اليمني حريته واستقلاله.

فخامة الاخ الرئيس الاخوة الاعضاء ،،

اننا في هذه المناسبة نجدد لكم العهد بان نظل اوفياء للقسم العسكري حتى تحرير كافة الاراضي اليمنية من مليشيا الحوثي الانقلابية تحت قيادتكم الحكيمة ونؤكد لكم على اهمية إستعاد السيطرة على كافة الاراضي اليمنية والتي تمثل الهدف الاستراتيجي الاول لمنتسبي القوات المسلحة والامن وندعوا كافة القوى والمكونات السياسية والعسكرية الى توحيد الصف لمواجهة المليشيا الانقلابية المدعومة من إيران.

وفي الختام :

نجدد التهنئة لكم ومنكم إلى معالي وزير الدفاع الفريق الركن " محسن الداعري" ورئيس هيئة الاركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزي ولكافة أبطالنا البواسل من منتسبي الجيش الوطني، وابطال المقاومة الشعبية في مواقع الشرف والبطولة والتضحية الذين يسطرون بدمائهم الزكية بطولات سيخلدها التاريخ.

الرحمة والخلود للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والحرية للاسرى والمجد كل المجد للوطن والثورة والجمهورية اليمنية.

لـــواء الـركن /

محمد بن عبدالله سعيد العجابي

قائد اللواء الثالث عاصفة