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السيول تجرف سيارة مواطن وتتسبب بهذا الامر(صور) - أخبار كلمتك

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السيول تجرف سيارة مواطن وتتسبب بهذا الامر(صور) - أخبار كلمتك

السيول تجرف سيارة مواطن وتتسبب بهذا الامر(صور) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 23 نوفمبر 2024 01:10 مساءً - كلمتك/خاص:

شهدت مناطق متفرقة بمديرية المضاربة في الصبيحة بمحافظة لحج صباح اليوم السبت هطول أمطار بين غزيرة ومتوسطة وغير منقطعة، وبدأت من منتصف ليلة أمس، وذلك نتيجة تغيرت في المناخ الجوي،

و هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة الغزاره من مساء أمس عند الساعة الثانية عشرة منتصف الليل واستمرت حتى ساعات الصباح من يومنا هذا السبت،

وعلى إثرها تدفقت صباح اليوم السبت سيول جارفة في عدة وديان وشعاب بمناطق مديرية المضاربة،

وشوهد جريان سيول قوية في وادي تمنان في منطقة الشط، وادت السيول الجارفة إلى تطيل حركة التنقل للمواطنين والمركبات.

وتسببت السيول الجارفة في الوديان، إلى جرف سيارة في منطقة المضاربة وأخرى في وادي هويرب، ونجاة سائقي السيارات بأعجوبة،

هذا وتشهد مناطق مديرية المضاربة أجواء غائمة، مع تساقط الأمطار بين الحين والآخر.

وقال: سكان محليون أن هذه الأمطار والسيول، تحدث لأول مرة، في فصل الشتاء،.
 

معاذ يوسف

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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