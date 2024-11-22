تعليق جديد بشأن تحركات عيدروس الزبيدي الأخيرة - أخبار كلمتك

تحدث المحامي علي ناصر العولقي على التحركات الأخيرة لعضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي

وقال العولقي في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏ القائد عيدروس الزُبيدي يجري سلسلة من اللقاءات مع عدد من سفراء الدول في العاصمة السعودية الرياض، وتمحورت هذه اللقاءات حول تصعيد جماعة الحوثي في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، وتأثيراتها المحلية والإقليمية والدولية، بالإضافة إلى جهود السلام ومستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية



وتابع بالقول:كما ان قضية شعب الجنوب كانت حاضرة في كل اللقاءات من خلال تعزيز حضور صوت الجنوب على الساحة الدولية



و أوضح العولقي ان عيدروس الزبيدي اكد في كل اللقاءات على ضرورة تمثيل الجنوب في أي مفاوضات سياسية شاملة، مشددا على أهمية تنفيذ بنود اتفاق الرياض ومشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في العملية السياسية لتمثيل شعب الجنوب على طاولة المفاوضات.