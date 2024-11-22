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تعليق جديد بشأن تحركات عيدروس الزبيدي الأخيرة - أخبار كلمتك

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تعليق جديد بشأن تحركات عيدروس الزبيدي الأخيرة - أخبار كلمتك

تعليق جديد بشأن تحركات عيدروس الزبيدي الأخيرة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 09:48 مساءً - كلمتك: خاص

تحدث المحامي علي ناصر العولقي على التحركات الأخيرة لعضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي

 

وقال العولقي في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
‏ القائد عيدروس الزُبيدي يجري سلسلة من اللقاءات مع عدد من سفراء الدول في العاصمة السعودية الرياض، وتمحورت هذه اللقاءات حول تصعيد جماعة الحوثي في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، وتأثيراتها المحلية والإقليمية والدولية، بالإضافة إلى جهود السلام ومستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية


وتابع بالقول:كما ان قضية شعب الجنوب كانت حاضرة في كل اللقاءات من خلال تعزيز حضور صوت الجنوب على الساحة الدولية


و أوضح العولقي ان عيدروس الزبيدي اكد في كل اللقاءات على ضرورة تمثيل الجنوب في أي مفاوضات سياسية شاملة، مشددا على أهمية تنفيذ بنود اتفاق الرياض ومشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في العملية السياسية لتمثيل شعب الجنوب على طاولة المفاوضات.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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