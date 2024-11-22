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قيادي بالانتقالي الجنوبي يتحدث عن هذه الفنانة - أخبار كلمتك

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قيادي بالانتقالي الجنوبي يتحدث عن هذه الفنانة - أخبار كلمتك

قيادي بالانتقالي الجنوبي يتحدث عن هذه الفنانة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 06:43 مساءً - كلمتك: خاص


 

علق  عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، فضل الجعدي، على ذكرى عيد ميلاد الفنانة فيروز


وقال الجعدي في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏فيروز في عيد ميلادها التسعين .. الصوت الصادح الوحيد مما تبقى من مرحلة الزمن الجميل .. وللجمال في حضارتنا العربية بصمات شخصية ليس إلا .. !؟
وتابع بالقول:
عمر مديد رمز التاريخ والحضارة العربية فيروز .


هذا واحتفل جمهور الغناء العربي بالذكرى التسعين لميلاد "فيروز" التي أمتعت محبيها بالطرب الأصيل لعقود طويلة حتى أصبحت أغنياتها أيقونات للحب والرومانسية.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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