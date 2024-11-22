قيادي بالانتقالي الجنوبي يتحدث عن هذه الفنانة - أخبار كلمتك

علق عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، فضل الجعدي، على ذكرى عيد ميلاد الفنانة فيروز
وقال الجعدي في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
فيروز في عيد ميلادها التسعين .. الصوت الصادح الوحيد مما تبقى من مرحلة الزمن الجميل .. وللجمال في حضارتنا العربية بصمات شخصية ليس إلا .. !؟
وتابع بالقول:
عمر مديد رمز التاريخ والحضارة العربية فيروز .
هذا واحتفل جمهور الغناء العربي بالذكرى التسعين لميلاد "فيروز" التي أمتعت محبيها بالطرب الأصيل لعقود طويلة حتى أصبحت أغنياتها أيقونات للحب والرومانسية.
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