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الكشف عن مخططات خطيرة تستهدف مأرب (تفاصيل) - أخبار كلمتك

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الكشف عن مخططات خطيرة تستهدف مأرب (تفاصيل) - أخبار كلمتك

الكشف عن مخططات خطيرة تستهدف مأرب (تفاصيل) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 04:27 مساءً - كلمتك/خاص

أكد الدكتور عبد القادر الخراز، أستاذ في كلية علوم البحار والبيئة بجامعة الحديدة، عزمه على كشف حقائق جديدة تتعلق بممارسات مليشيا الحوثي وأجهزتها الأمنية وتنظيماتها السرية داخل المنظمات، إلى جانب الكشف عن تفاصيل مرتبطة بشركات النفط ووظيفة "صافر".

وقال الخراز في منشور على حسابه الشخصي إن هناك تقارير يتم إعدادها حاليًا لتسليط الضوء على التهديدات والأضرار الناجمة عن هذه الأنشطة، سواء على المستوى الشخصي أو فيما يتعلق بملتقى مأرب الوطني، مشيرًا إلى وجود أطراف داخلية وخارجية تسعى للتلاعب بالقانون، في ظل معرفة دقيقة بمن يقف وراء ذلك.

ودعا الخراز إلى الالتزام بالقانون، موضحًا أن من يدعون الصداقة معه عليهم أن يثبتوا وقوفهم مع الحق والقانون. وأضاف: "أصحابي هم من يقفون مع الحق والقانون، أما المدعين فسيلعنهم التاريخ".

وأكد الخراز أن ما سيتم نشره سيشمل أسماء ووثائق تدعم الحقائق المطروحة، متعهدًا بالاستمرار في نهجه القائم على الشفافية وكشف المستور.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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