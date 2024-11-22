الكشف عن مخططات خطيرة تستهدف مأرب (تفاصيل) - أخبار كلمتك

أكد الدكتور عبد القادر الخراز، أستاذ في كلية علوم البحار والبيئة بجامعة الحديدة، عزمه على كشف حقائق جديدة تتعلق بممارسات مليشيا الحوثي وأجهزتها الأمنية وتنظيماتها السرية داخل المنظمات، إلى جانب الكشف عن تفاصيل مرتبطة بشركات النفط ووظيفة "صافر".

وقال الخراز في منشور على حسابه الشخصي إن هناك تقارير يتم إعدادها حاليًا لتسليط الضوء على التهديدات والأضرار الناجمة عن هذه الأنشطة، سواء على المستوى الشخصي أو فيما يتعلق بملتقى مأرب الوطني، مشيرًا إلى وجود أطراف داخلية وخارجية تسعى للتلاعب بالقانون، في ظل معرفة دقيقة بمن يقف وراء ذلك.

ودعا الخراز إلى الالتزام بالقانون، موضحًا أن من يدعون الصداقة معه عليهم أن يثبتوا وقوفهم مع الحق والقانون. وأضاف: "أصحابي هم من يقفون مع الحق والقانون، أما المدعين فسيلعنهم التاريخ".

وأكد الخراز أن ما سيتم نشره سيشمل أسماء ووثائق تدعم الحقائق المطروحة، متعهدًا بالاستمرار في نهجه القائم على الشفافية وكشف المستور.