الكشف عن قيادية حوثية قدمت من إيران الى صنعاء ومتورطة باختطاف هؤلاء - أخبار كلمتك

قال الناشط رامز المقطري:فاطمة حسين علي الحوثي لقبها ام كيان عادت قبل اكثر من شهر من ايران وتم تعينها وكيلاً لجهاز الأمن والمخابراتمتزوجه من ابن الحمران

واضاف:المسؤوله عن قطاع الاستخبارات النسائيه والحرب الناعمه والتي بموجبه تقوم باعتقال المدنين ومشرفة ايضاً في سجن شملان الذي يتم اعتقال السياسين والمدنين فيه .

واختتم:اطلقو الناس الذي حبستموهم لأنهم احتفلو بعيد 26 سبتمبر أوجعتم الناس باولادهم وابهاتهم عشان مايتم مبادلت الوجع بالوجع الا خيرة الله على والد والديكم .