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الكشف عن قيادية حوثية قدمت من إيران الى صنعاء ومتورطة باختطاف هؤلاء - أخبار كلمتك

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الكشف عن قيادية حوثية قدمت من إيران الى صنعاء ومتورطة باختطاف هؤلاء - أخبار كلمتك

الكشف عن قيادية حوثية قدمت من إيران الى صنعاء ومتورطة باختطاف هؤلاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 04:22 مساءً - كلمتك/خاص:

قال الناشط رامز المقطري:فاطمة حسين علي الحوثي لقبها ام كيان عادت قبل اكثر من شهر من ايران وتم تعينها وكيلاً لجهاز الأمن والمخابراتمتزوجه من ابن الحمران 
واضاف:المسؤوله عن قطاع الاستخبارات النسائيه والحرب الناعمه والتي بموجبه تقوم باعتقال المدنين ومشرفة ايضاً في سجن شملان الذي يتم اعتقال السياسين والمدنين فيه .
واختتم:اطلقو الناس الذي حبستموهم لأنهم احتفلو بعيد 26 سبتمبر أوجعتم الناس باولادهم وابهاتهم عشان مايتم مبادلت الوجع بالوجع الا خيرة الله على والد والديكم .

 

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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