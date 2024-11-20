تطورات جديدة بقضية شاب من صنعاء قام بنشر صور زوجته - أخبار كلمتك

قال الاعلامي راشد معروف:ابشركم وصلنا للولد وحاليا في واسطة تدخلت لانه راح سلم نفسه لهم وهو في وجيههم وقالوا نريد نصلحها وديا واي شروط تريدوها مستعدين، قلت لهم، كلنا نريد الصلح والخير للجميع، وقد كنت اصلحت بينهم، بأن تعطيه البنت أربعة الف سعودي مقابل، يحذف الصور من جواله ويرسل فيديو يعتذر ويتعهد فيه بأنه يتحمل المسؤولية الكاملة اذا تسربت الصور الى اي مواقع.

واضاف:لكنه خالف، الإتفاق وقفل جواله وانا غيرت رأيي والقضية الان أصبحت قضية رأي عام، يعني أصبحت قضية شعب ولم تعد قضية شخصية، ولذلك أرى انه عشان نطلع بصلح يرضي الشعب وينصف البنت، انه خلاص لاتدفع البنت ولا ريال ويكفيها الذي قد حصل لها من حرب نفسيه ومشاكل اسرية، وتعب وقلت لهم برسل لكم ناس أصحابي من أبناء البيضاء يجوكم واجلسوا معهم وحطوا انفسكم في مقام الاخوة للبنت وانصفوها والصلح الذي با تصلحوه با نطرحه على البنت ونقنعها تتناز، وشروطنا الان حذف الصور وتكسير الجوال بوجود الواسطة من الطرفين، وتصوير ذلك للشعب والرأي العام.

واختتم:والشرط الثاني يسجل فيديو يعتذر فيه للبنت ويعلن التزامه بالصلح وعدم تكرار ماحصل ويتحمل المسؤولية الكاملة في حال تسربت اي صور مرة أخرى على اي مواقع، وبانرسل الفيديو للبنت ويبقى خاص غير قابل للنشر.

هذا كلامي وحكمي وسلامتكم، قالوا وإحنا معك ارسل أصحابك واذا وصلوا هم ضيفونا تعشينا سوا وحلينا المشكلة وكل واحد يروح في سبيل حاله، قلنا بالتوفيق توكلنا على الله والان أصحابي في الطريق إليهم من جدة لمكة وبانوافيكم بالمستجدات اذا تم الصلح وعدت على خير.